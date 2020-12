Más de 17 mil alumnos se quedan sin calificaciones en La Laguna

TORREÓN. En total 17 mil alumnos de educación básica no pudieron ser evaluados en el contexto de la pandemia y los nuevos formatos de trabajo ya que no se contaba con información suficiente que pudiera ser importante para asignar una calificación, sin embargo, a pesar de que no se les esté aprobando el curso actual, tampoco se les va a reprobar en este momento hasta que se tenga un cotejo de información para el segundo trimestre.

Lo anterior lo dio a conocer la coordinadora de servicios educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería, quien afirmó que todo la situación es consecuencia de la pandemia por Covid-19 y la desigualdad que impera los municipios de la La Laguna, en donde alumnos tampoco tienen lo necesario para tomar clases en línea.

“Durante este ciclo escolar la Secretaria de Educación en Coahuila nos dio los lineamientos y criterios para poder evaluar a los alumnos en un contexto de pandemia, por lo que el primer trimestre ya fue evaluado y de los todos los alumnos de educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria) tenemos en este momento aproximadamente 17 mil niños, niñas y jóvenes que no han podido ser evaluados al no contar con la información suficiente para hacerlo”, recalcó Rentería Medina.

Esta situación se suma a los lineamientos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer hace unos meses tras la situación de la pandemia en el país para la evaluación a nivel nacional en donde se menciona que la asignación de calificaciones numéricas dejará de ser prioridad pues mientras no haya clases en las aulas, esta situación será esencial para valorar como una injusticia o una arbitra riedad la calificación que se le pueda dar a un alumno.

Es por ello que se planteó en las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje tomar en cuenta el esfuerzo y el contexto de cada uno de los alumnos con los que se trataba, además de que los propios estudiantes, padres y maestros serían los responsables para establecer una calificación.

Ante este tipo de situaciones, estados como Jalisco ya estructuran un plan para que los alumnos menos favorecidos no sigan afectando sus estudios, es por ello que el gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que los maestros de la entidad tapatía serán los primeros en recibir las vacunas contra Covid-19 pues se planteó que el gran reto que se tiene en la educación es sin duda el poder reabrir las escuelas de manera segura para atender presencialmente a los alumnos pots Covid-19.

Es por eso dijo que el regreso a clases de manera presencial será el 25 de enero siempre y cuando existan las condiciones y cuidando la salud de todos.

“Los maestros y maestras de Jalisco van a ser considerados población prioritaria en el primer nivel, junto con el personal médico, las maestras y maestros de Jalisco serán considerados población prioritaria para ser los primeros que tengan acceso a la vacuna cuando esté disponible”, dijo.

Con información de Víctor Ramírez /El Occidental