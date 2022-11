"No los olvidamos": a 3 años de la masacre de la familia LeBarón en Sonora

GALEANA. "Te abrazo en la memoria hasta que pueda abrazarte en el paraíso", enuncia un cuadro que contiene los nombres de Rhonita y sus hijos, y la fecha en que abandonaron este mundo, así como fotografías, lo que se ha convertido en uno de los recuerdos de las víctimas de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, cuando miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a nueve integrantes de la familia LeBarón en la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, cercana a los límites con Chihuahua.

"En esto nos han convertido, nos condenaron a ver sus fotos, a vivir con este dolor. Yo camino solo con mi dolor y me duele saber que a nadie le importa, que a las autoridades no les importa la impunidad y la injusticia, por eso quiero invitar a todas y todos los mexicanos que, aunque nos duela, nos demos cuenta de esta desgracia que vivimos día con día miles de padres y madres, miles de hijos e hijas y que nos unamos para exigir justicia", fue el mensaje que emitió Adrián LeBarón al conmemorar el tercer año de la “masacre LeBarón”.

Te puede interesar: Pedirán que caso de la masacre LeBarón sea considerado como terrorismo

A tres años de que les arrebataron la vida a tres madres de familia y seis menores de edad, Adrián LeBarón, padre de una de las víctimas adultas y abuelo de tres niños asesinados, lamentó la indolencia de las autoridades mexicanas, así como la impunidad y la injusticia que sufre el pueblo mexicano.

"No me quejo de que no haya ninguna sentencia todavía, me quejo de que a tres años ni siquiera ha habido una audiencia intermedia de los 31 vinculados y que tienen prisión preventiva", comentó Adrián al recibir al El Heraldo de Chihuahua.

El también activista piensa en Mackenzie, “la niña de ocho años, en ese entonces, que caminó 14 kilómetros para avisar que habían calcinado a su mamá".

En el panteón municipal de Galeana, Chihuahua, Shalom Tuckers, madre de Rhonita, declaró este 4 de noviembre como día de luto nacional por todas y todos los hijos arrebatados por la violencia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por la tarde, Adrián LeBarón y decenas de asistentes realizaron un ritual de conmemoración, donde quemaron cartas de amor a sus seres amados y arrebatados

La inseguridad sigue permeando en otros municipios pues el mismo día en que conmemoraron la muerte de las niñas y mujeres en Bavispe, Sonora, en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, cinco personas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en varios tramos carreteros.