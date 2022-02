Tras 4 años de búsqueda, Daniel espera encontrar a su hermano en Sonoyta

Con la esperanza de localizar a su hermano, Erick de Jesús; Daniel Sánchez se dirige a Sonoyta para buscarlo por primera vez y espera tener suerte.

Desde el 2018, Erick de Jesús se trasladaba en un autobús con destino a Tijuana, sin embargo, la última comunicación que tuvo con Daniel Sánchez fue en Sonoyta.

"Tengo investigaciones que yo mismo he realizado, no las voy a contar para no entorpecerlas, pero hasta ahora se manejan muchas versiones, una de ellas es que lo bajaron del camión", explicó para El Sol de Hermosillo.

No obstante, las versiones que anteriormente obtuvo, afirmaban que Erick de Jesús habría llegado a un restaurante por su propio pie, sin embargo, Daniel asegura que no concuerda con la información que su hermano le había comunicado por WhatsApp.

"Dicen que llegó caminando a un restaurante pero eso es totalmente falso porque ¿a qué va a llegar a un restaurante caminando si iba viajando?", señaló.

Agregó que él mismo realizó el mismo viaje, trayecto y tiempo que su hermano y al tiempo que perdió contacto con él había un retén.

En tanto, dijo que tienen puntos donde buscar en Sonoyta y espera correr con suerte para llevar a su hermano a casa.

"Nos han extorsionado, nos han dicho que a mí hermano lo mataron, luego que fue una confusión, entonces, hemos investigado los posibles lugares donde han enterrado personas y ahí iremos", puntualizó.

A pocos días de llegar al destino, a Daniel lo invade una serie de emociones, algunas buenas y otras no tan agradables, lo cierto es que, como sea, espera volver a ver a Erick de Jesús.

