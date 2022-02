Un día sin migrantes: el movimiento promovido por mexicanos para exigir reforma migratoria en EU

Mexicanos que viven en los Estados Unidos promovieron en redes sociales el movimiento de “Un día sin migrantes” (Day without immigrants), el cual tiene como objetivo detener todas sus actividades el 14 de febrero del año en curso, para exigir celeridad a una Reforma Migratoria.

Más de 60 mil migrantes de diferentes nacionalidades ya se han unido a en redes sociales, directamente en una página con el nombre del movimiento, en donde escriben su sentir sobre el movimiento, sumándose a la causa que se efectuará el 14 de febrero, Día de San Valentín.

“¡Ya es hora de una reforma migratoria! El Día de San Valentín es uno de los días donde más se gasta en Estados Unidos. Pero si no fuera por los inmigrantes, este día tan comercial no sería posible, ya que los inmigrantes sostenemos la economía de este país. Aun así, el gobierno se niega a reconocer nuestras contribuciones y otorgar una reforma migratoria para ayudarnos”, se puede leer en el grupo.

Informaron que durante el Día de San Valentín harán sentir su ausencia, no van a trabajar, no llevarán a sus hijos a la escuela, no van a realizar compras; en lugar eso saldrán a las calles pacíficamente para alzar la voz y que el gobierno de los Estados Unidos de aprobación a una reforma migratoria en beneficio de todos los inmigrantes.

“Apoyo una reforma migratoria, porque ya es tiempo que se nos reconozca que somos personas que trabajamos en tiempos buenos y en tiempos malos, para nosotros no hay huracanes ni inundaciones ni pandemias, seguimos adelante trabajando no páramos porque así somos los inmigrantes trabajadores y valientes”, comentó María Delgado en el grupo.

Mundo México lidera deportación de menores

También influencers originarios de México en Estados Unidos, están comentando en dicho grupo que saben que no será fácil el movimiento, pero que apoyan cien por ciento la lucha de exigir una reforma migratoria y estarán apoyando ese día.

“¡Un día sin migrantes! Es lo que se está pidiendo para este 14 de febrero, sé que para muchos es difícil porque tienen miedo de ser despedidos de sus trabajos. Yo como inmigrante desearía tanto como muchos de nosotros que se hiciera una reforma migratoria, ya que muchos tenemos familia que está separada, hijos esposos es muy difícil tocar un tema así, si los dueños de negocios fueran los que apoyaran y decir no vengan a trabajar , no serán despedidos y que fuera un movimiento grande . que así todos unidos sería mejor! Dios quiera que pronto se logre algo q nos beneficie a todos”, mencionó la influencer Silvana.

Guanajuato con más migrantes en Estados Unidos de América

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante los últimos 5 años, de 840 mil mexicanos que partieron a los Estados Unidos, 183 mil 545 fueron guanajuatenses, siendo Guanajuato el primer estado a nivel nacional con mayor cantidad de emigrantes hacia dicho país, por encima de Michoacán con 127 mil 904, de Puebla con 118 mil 412, de Jalisco con 110 mil 671, de Oaxaca con 105 mil 109, del Estado de México con 101 mil 549 y Veracruz con 91 mil 949.

Las principales causas de la migración de las personas que se van de Guanajuato son:

Reunirse con la familia: 37.6%.

Cambio u oferta de trabajo: 18.9%.

Buscar trabajo: 16%.

Estudiar: 6.5%.

A 1 año de la propuesta de la Reforma Migratoria en los Estados Unidos

Desde que Joe Biden tomó la Casa Blanca el 20 de enero del 2021, propuso un proyecto de ley para ofrecer un camino de ocho años hacia la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin autorización que viven en los Estados Unidos.

Dicho proyecto está desde antes del 01 de enero del 2011, con los que se beneficia a los inmigrantes el que puedan calificar para una autorización de empleo, una autorización de viaje, licencias de conducir y cobertura de atención médica.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo el proyecto ha sido rechazado hasta por 3 veces desde el senado, ocupando a los demócratas a realizar un esfuerzo extraordinario para allanar el camino de la promesa de una reforma migratoria hecha por Biden durante su campaña.

Publicado originalmente en El Sol de León