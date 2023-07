Violencia paraliza Apatzingán, pobladores cierran comercios y evitan salir por temor

Los diputados tanto local como federal del Distrito de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo y Francisco Huacuz Esquivel, respectivamente, denunciaron que en el municipio ubicado en la Tierra Caliente, la gente ha tomado medidas para su protección ante los últimos hechos delictivos, como el no salir a la calle después de las 22:00 horas y mantener cerrados sus comercios e incluso no ofrecer el servicio de taxi.

Puedes leer: Desplegarán 400 militares en Apatzingán para reforzar la seguridad

En entrevista, la diputada local de la Representación Parlamentaria, Arreola Pichardo externó que si bien hay presencia de los elementos de la Guardia Civil, quienes realizan sus patrullajes en las rancherías de Apatzingán y en ese momento logran “relajar el ambiente” en la población, cuando éstos se retiran hacia otros municipios de la región de la Tierra Caliente es cuando regresan los enfrentamientos o situaciones de violencia, ya que “las autoridades no se dan abasto”.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

Sociedad Ataque con drones explosivos en Apatzingán deja un lesionado

A decir de Arreola Pichardo, ante los últimos acontecimientos de violencia, los dueños de los distintos negocios han decidido cerrar temprano, “muchos de ellos prefieren no abrir y quienes sí deciden abrir sus puestos tienen poca afluencia. Aunque se percibe tranquilo, es una realidad que la gente está alarmada y tienen miedo, porque en el área rural estos fenómenos de explosiones nocturnas se siguen repitiendo con drones de algunos grupos”, evidenció la diputada local.

Aunque de su parte dijo no poder asegurar si en Apatzingán existe un “toque de queda”, aseguró que ante los asesinatos en contra de trabajadores del transporte y de policías, la gente tomó como medida precautoria no circular ni salir a la calle si no se tiene una urgencia, e incluso, abundó en tener conocimiento de la renuncia de elementos policiales del municipio debido a la inseguridad.

Sin embargo, el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Huacuz Esquivel sí confirmó en entrevista que en Apatzingán y en el municipio de Buenavista, Tomatlán hay el “toque de queda” a partir de las 22:00 horas, donde a esa hora no hay taqueros, ningún puesto abierto y ni siquiera circulando los taxistas, es decir, la mayoría de los servicios están cerrados como medida de protección de los ciudadanos.

El legislador, denunció también que los operativos tanto de los militares como de la Guardia Civil solo se realizan en la cabecera, asegurando que alrededor del municipio no se llevan a cabo. “Hoy la delincuencia ha superado en tecnología al propio gobierno, el uso de drones y de aparatos de comunicación sofisticada ya rebasaron al gobierno federal”, subrayó el diputado perredista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este fin de semana, pobladores del municipio de Apatzingán reportaron nuevos ataques con drones abastecidos presuntamente con explosivos. A través de las redes sociales, los habitantes han publicado los drones sobrevolando las comunidades en medio de la noche, mientras que en otros dan muestra de las afectaciones a sus viviendas. No es la primera vez que esto es reportado, ya que a principios de julio de este año, en la comunidad.

“Loma de Hoyos” en Apatzingán, el explosivo cayó en una casa y perforó el techo de lámina. Tras este incidente se dio a conocer que una persona del sexo masculino resultó con lesiones graves.

Publicado en El Sol de Morelia