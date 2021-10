Venezolanos le ruegan al Instituto Nacional de Migración ser deportados

Juan se siente prisionero en Tapachula. Es de Venezuela y en México no me quieren dar Refugio, tampoco deportarlo a su país, pese a que ha insistido en que lo hagan porque no puede más vivir en territorio mexicano, según relata el mismo extranjero.

Desde hace tres meses, Juan y muchos de sus connacionales han vivido entre detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), que los ha mantenido aislados en el centro de detención Siglo XXI de Tapachula.





“Yo solo quiero irme de aquí, me tuvieron diez días en Siglo XXI y ahora que estoy fuera no me quieren dar el Refugio, así en esta situación están muchos de mis compañeros”, afirmó.

El venezolano no tiene un espacio dónde dormir o descansar, tiene que improvisar de albergue en albergue, pero su estancia en ellos es temporal porque no puede quedarse allí por mucho tiempo. “Ha sido muy difícil para mi y solo quiero regresar a mi país, pero nadie quiere ayudarme y solo quiero irme de aquí”, expuso. Venezuela era hasta el cierre del primer semestre del año la quinta nacionalidad con mayor número de peticiones de refugio.

El semestre terminó con 3 mil 558 peticiones, pero para el cierre de año la cifra podría duplicarse, debido a que siguen llegando en cantidades importantes a la frontera sur de México, por la vía Tapachula. Para diciembre, Venezuela podría escalar posiciones en las nacionalidades con mayor número de peticiones de asilo en México, sólo detrás de Haití y Honduras que siguen punteando en esta lista desde inicios de año.

En el módulo de la Comar en Tapachula, situado en el estadio olímpico, la historia de venezolanos se repite mientras esperan poder obtener un refugio, aunque esto suene a sueño guajiro.