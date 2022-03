Ajo y agua

Hace falta invertir, pero en la motivación





Todavía no llegamos ni a la mitad de la fase regular del torneo Clausura 2022 y las cifras ya son alarmantes, con cinco técnicos cesados, al menos hasta ahora, ya que otros dos están en la cuerda floja de cara a la jornada doble de esta semana. Lo anterior deja en evidencia la pésima planeación que existe en el futbol mexicano, con decisiones inmediatas, que contadas con los dedos de una mano resultan efectivas.





POR HUGO SÁNCHEZ





El Clausura 2022 ya está entre los torneos con más técnicos cesados luego de que Javier Aguirre dejó a los Rayados de Monterrey, horas después de la derrota sufrida el sábado frente al Atlético de San Luis.

Tras sólo siete fechas disputadas, son cinco los técnicos que han visto como cortan de tajo su proyecto, ante la falta de paciencia que se les tiene en el futbol mexicano, y para muestra basta sólo un botón, o quizá dos.

El uruguayo Marcelo Méndez fue destituido del Atlético de San Luis tras sólo tres fechas disputadas. En su lugar llegó el brasileño André Jardine, quien, luego de dos derrotas, sumó su primer triunfo, precisamente, frente al Monterrey.

La situación no ha cambiado mucho para el Atlético de San Luis, ubicado en la posición 14 de la clasificación, con sólo seis puntos. Cambiar de técnico no ha sido, al menos hasta ahora, una solución efectiva. Y si se trata de tenerle paciencia al brasileño para que lleguen los resultados, por qué no se le tuvo al uruguayo.

Posteriormente, el argentino Pablo Guede fue despedido por el Necaxa tras un triunfo y tres derrotas. Desde entonces, el equipo sólo ha obtenido cuatro de los 12 últimos puntos disputados pese a la llegada de Jaime Lozano, lo que demuestra que el problema no era el técnico.

Y lo digo así, no sin antes aclarar que tampoco estoy responsabilizando única y exclusivamente a los jugadores. Es una culpa compartida entre directiva, cuerpo técnico y jugadores.

En las últimas temporadas desapareció el descenso, lo que, hasta cierto punto beneficia el tema deportivo, no así el económico, porque ahora se teme por pagar la multa millonaria por terminar en las últimas posiciones de la tabla.

A pesar de todo esto la competitividad se va perdiendo, porque lo más justo es que asciendan y desciendan equipos por méritos deportivos, no por la infraestructura ni el potencial económico.

Muchas veces ni siquiera hace falta una llamada de atención. Al contrario, el problema puede estar en la falta de motivación. Porque cómo podría explicarse que Javier Aguirre logró salvar a equipos del descenso en el futbol español con plantillas de mucho menos presupuesto que la que tenía con Monterrey.

La ocasión clarísima de gol que Rogelio Funes Mori falló, antes de que el Atlético de San Luis se adelantara en el marcador, no puede ser culpa de Aguirre, quien quizá falló en no encontrar la forma de motivar a la plantilla, aunque, insisto, es una culpa compartida, ya que para lograrlo se necesita la colaboración de los jugadores y el apoyo de la directiva.

Ser una de las plantillas más cara no sólo del futbol mexicano, sino del continente, no le ha servido al Monterrey, y es que el dinero no lo es todo.

Conjuntar a un equipo no se trata de traer sólo a los mejores jugadores. Va mucho más allá, desde hacer un estudio de posibles refuerzos, hasta formular el proyecto, como siempre digo, a corto, mediano y largo plazo.

Fichar a los mejores te hará más fuerte, siempre que sean compatibles en la cancha. También hace falta jugadores que estén dispuestos a esforzarse por el compañero, y por supuesto, un líder que mantenga al vestuario unido. Y ellos no precisamente necesitan ser los mejores en sus posiciones.

Y para continuar con la lista de técnicos cesados en este Clausura 2022, sólo falta mencionar a Pedro Caixinha, a quien Santos le dio las gracias previo al inicio de la fecha 7, que se disputó esta semana y en la que el equipo logró vencer al Cruz Azul.

Equipos como América, que estuvo cerca de caer al último lugar de la clasificación tras el triunfo de Santos, así como las Chivas, tienen la mirada puesta en Santiago Solari y Marcelo Michel Leaño, por lo que vital será para estos dos técnicos sumar puntos en la jornada doble de esta semana.

En cuanto a torneos cortos se refiere, el Invierno 2000 ha sido, hasta ahora, el que más técnicos cesados tuvo en las siete primeras fechas, con siete.

Luego, el Apertura 2010 tuvo seis técnicos cesados en las primeras siete fechas; así que el Clausura 2022 aparece como el tercero en la lista.





¡Que te lo digo yo!