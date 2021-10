Carrereando la chuleta | Lo único que nos llega sin que nos esforcemos, es la lluvia

Hay personas que sin pedírselos se andan metiendo en donde no los llaman, dijera don Tiofilito –son chutes pues–, aunque hay de chutes a chutes, porque algunos lo hacen sólo por joder, mientras que otros no sólo se meten, además llegan y te ponen a trabajar, ¡esos son los peores! Así es Alfredo Gálvez, y la verdad, ojalá hubiera muchos chutes como él.

Lo conozco desde hace mucho tiempo y en pocas ocasiones lo he visto descansar, siempre anda ocupado en pendientes, y si no, los crea para no estar de ocioso. A veces hasta podría decirse que es grosero para contestar, pero cuando tiempo no es lo que te sobra, ni manos para trabajar porque curiosamente a eso muchos le corren, no le queda de otra más que ser claro y preciso. Chiquitío, casi alega tanto como yo, lo cual ya es una exageración, a veces mal hablado, pero siempre sensible.

Alfredo Gálvez es un hombre que desde donde se encuentre, ya sea en una subdirección, una dirección, en su oficina, en bicicleta, caminando, o en cualquier parte del país o del mundo, puede ser Guadalajara, Tijuana, Amsterdam, París o Roatán en Centroamérica, busca hacer negocios, pero eso no es lo más interesante, lo mejor es que no son sólo para él, sino para Tapachula.

Y como dije, ojalá existieran muchos chutes como él porque esas son justo las acciones que generan derrama económica pues atraen al turismo, entran divisas, con ellas las oportunidades (ya que las sepamos aprovechar es otra cosa). Hace su esfuerzo porque los visitantes vengan, es más, va por ellos, se ofrece incluso como carnada, lo que no siempre ha salido del todo bien y en los intentos ha perdido dinero, amigos, pero lo que parece que no se le acaba es el amor que le tiene a la Perla del Soconusco.

Suena a un racimo de flores lo que estoy escribiendo, y la verdad es que ni las necesita, es un mero reconocimiento, porque a veces uno siente que nadie se percata de cuando se trabaja no nomás por ti, sino por el lugar donde vives. La gente conoce Alfredo Gálvez y sabe que le gusta buscar cómo embellecer los senderos peatonales, con botes pintados, viendo que se siembren árboles, que las bancas estén pintadas, pidiendo que los secretarios de Turismo se pongan a trabajar, les da ideas; le gusta matarlos en lunes con un montón de trabajo y echarles a perder los fines de semana con proyectos. Ojalá todos actuáramos así con las autoridades, otra cosa sería.

Está por anunciar un logro más de su insistencia, de sus propuestas, de que le guste estar picando piedra, duro y dale dijera la Juche. Mañana se anuncian, en un desayuno que obviamente él paga, los detalles y pormenores de un vuelo más que va a mejorar las condiciones de conectividad en Tapachula. ¡Felicidades amigo!

Como suele suceder, más de uno se va a querer colgar la medalla, cuando se trata de logros entonces sí todos se quieren hacer presentes, pero hay que reconocerle a Alfredo Gálvez que es de los pocos que insisten tanto que le terminan haciendo caso. Qué lejos están aquellos días en donde Tapachula tenía sólo un vuelo, atestado de gente, en donde te trataban de mala manera y los boletos te los vendían a precios grotescos, a veces a cambio de que les besaras los pies. Secretarios de turismo fueron y vinieron, gobernadores, y nada hicieron al respecto. El que siempre estuvo brincando para lograr otras opciones, para que lo vieran y le hicieran caso, fue Alfredo Gálvez.

Hoy se encuentran boletos mucho más baratos, y el beneficio es para uno como usuario pero sobre todo para los visitantes. El Aeropuerto Internacional de Tapachula luce vivo, con gente, hay conexión con el extranjero, y todos los que están relacionados con el sector turismo, que son muchos, se ven beneficiados con esa insistencia: el taxista que agarró su viajecito en la mañana, el hotelero que los hospeda, los pocos centros de diversión que tenemos, los restaurantes por su puesto, pero también todos los que ya podemos ir a echar la vuelta más seguido al centro del país sin que nos cueste un testículo, o su equivalente.

Reconozco que principalmente son logros tuyos amigo, claro, no exclusivamente, pero siempre se necesita de gente que como tú, insiste, insiste e insiste hasta que se logra. En alguna ocasión escribí que con cinco Alfredos Gálvez se podrían solucionar muchos de los problemas que tiene el turismo en Tapachula. Me equivoqué. Resulta que con uno basta, aunque ojalá cada vez haya más.

Mañana se presenta el nuevo vuelo Tapachula - Tijuana, ese es para ir a estrenar la visa americana y para visitar a los parientes. ¡Enhorabuena por Tapachula!