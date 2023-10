Sin duda alguna, mi estimado y amable lector, estas dos palabras, pasión y fuerza, representan mucho de lo que nos determina como personas cuando queremos obtener algo. La primera te hace sentir, vibrar, o como le quiera llamar, al identificarte con algo; la segunda te hace actuar en consecuencia, dirigir todo ese entusiasmo para lograr los objetivos.

Dos palabras que Rosy Urbina conoce muy bien, una mujer que ha sabido gobernar poniendo el corazón, con esa pasión por servir, porque se necesita para desvelarse, para buscar las mejores soluciones, para responder a todo y a todos; pero también se requiere de mucha fuerza para no caerse ante los contratiempos, “no quebrarse”, como dicen en el rancho; para tocar todas las puertas y así contar con más recursos para resolver los problemas del municipio, para dirigir con el ejemplo.

Por eso no es de extrañarse que Rosy esté ya en la cúspide de la política chiapaneca, justo por la pasión con la que hace las cosas y por la fuerza que ha demostrado. Pocos son los hombres y mujeres inmersos en el proceso interno de Morena para definir a quien eventualmente será la candidata, o candidato, de acuerdo con sus encuestas, y entre ellos está la alcaldesa de Tapachula.

El que su nombre figure no sólo en el estado sino a nivel nacional, entre los consejeros de Morena y los políticos de otros partidos, es para sentirse orgullosos, porque es una mujer que ha trabajado para abrir espacios, porque es y sabe ser muy buena amiga, porque es una tapachulteca que conoce perfectamente la zona, que sabe qué necesita su gente; digno ejemplo de la mujer costeña que trabaja, convence y enamora. Que llegue sería el siguiente paso natural.

Detractores habrá siempre, pero también mucha gente que ha sido testigo de que cuando se quiere, se puede, que disfruta ahora de las muchas obras que se han hecho en el municipio, y esa es su la mejor carta de presentación que tiene Rosy, el cariño de la gente y lo que está a la vista en mejoras, y mire que no es un municipio fácil ni con muchos recursos.

No para de trabajar. En los últimos días se ha reunido con diversos grupos de mujeres, empresarios, gente del campo, comunicadores, en fin, sabe escuchar y se da a querer. Yo sí creo que sea el tiempo de las mujeres, y no por cuestión de “cuotas”, sino porque bastante han trabajado para lograr que los espacios se abran. He aquí una muy buena opción para que, como en otros estados, o incluso a nivel nacional, sea una mujer quien lleve la batuta.

La suerte nunca está de más, pero sobre todo, hay que reconocer la capacidad y trabajo de las personas, y Rosy lo tiene todo para ser una excelente competidora; ganadora diría yo. Y sí, es mi amiga, y sí, le echo flores, como dirían por ahí, en primera porque le gustan (las flores, naturales de preferencia) y en segunda porque hay que reconocer cuando las cosas se han hecho bien, cuando a pesar de las complicaciones se dan resultados.

Así que suerte, amiga mía, y que tu trabajo, tu pasión y tu incansable fuerza, te acompañen. Comentario a rgonzalez@diariodelsur.com.mx