Carrereando la Chuleta | No más desventajas

Ya estamos en épocas electorales, amable lector, bueno en realidad empezaron ya hace tiempo, aunque oficialmente no hayan arrancado las campañas. Van a comenzar a salir todo tipo de datos y hubo uno que no sé si me alarmó, me entristeció, me enojó, o las tres cosas.

A como pinta el panorama, seguramente la final para la presidencia de la República quedará entre dos mujeres, es decir, hay una altísima probabilidad de que tengamos a la primera mujer presidenta en México, y la verdad es que me dio mucho gusto, sin embargo, y dado que hay un contendiente masculino, no faltó a quien se le ocurriera preguntarle a la gente si votaría por una mujer para presidenta de México.

¡Oh, sorpresa! Resulta que un 16 por ciento de mexicanos jamás votarían por una mujer. No lo podía creer. Y es en estos casos en donde se nota la desventaja en la que se siguen encontrando las mujeres a pesar de lo que se ha podido avanzar. Se la pongo así de simple, imagine que los 3 comienzan de cero, pues bien, el caballero, por el simple hecho de ser hombre, olvídese de su capacidad, su experiencia, nada cuenta, solo el sexo que lo define, bueno pues sólo por eso ya les lleva ventaja automática de un 16 por ciento. ¿Se le hace, ya no digamos justo, se le hace lógico?

No indagué si especificaban las razones por las que no ven a una mujer como presidenta de México porque me iba a enojar más, pero capacidad, hay la misma; talento, no se diga; incluso hay más presión sobre ellas para que hagan un trabajo de excelencia, porque se está jugando el nombre de las mujeres y el aprovechamiento de los espacios, lo cual también es absurdo porque no les estamos haciendo ningún favor, tienen el mismo derecho a equivocarse que cualquier ser humano, pero desafortunadamente así se sigue percibiendo, como si les debieran algo a los hombres por ocupar "sus" puestos. La pregunta es, ¿hasta cuándo?

Seguimos en esta lucha. A mí me encanta ver cuando hay varias mujeres en la antesala de cargos importantes, ya era hora, pero el trabajo aún es mucho, y no es cuestión de política, es cuestión de educación familiar.

No podemos seguir educando machitos que busquen una muchacha de servicio en lugar de una compañera de vida. Los hombres lavan, planchan, barren, simplemente porque comen, ensucian y hacen lo mismo que las mujeres.

Las chicas no están para servirle a nadie, ni al papá, ni al hermano, y mucho menos en detrimento de su educación. Están para apoyar, como debieran hacerlo todos en la familia. Tampoco está mal si no se quieren casar, si no quieren tener hijos, si quieren vivir solas. Es su decisión y se debe respetar, no van a ser menos mujeres por eso. Realizarse para ellas debería ser igual que para un hombre, es decir, hacer lo que mejor consideren para su futuro, no para el de la familia o el del apellido.

Espero pronto llegue el día en que esto no sea tema y que los humanos se definan y se reconozcan por sus valores, sus conocimientos, su experiencia. ¿O usted qué piensa? Mucho agradeceré sus comentarios a:

rgonzález@diariodelsur.com.mx