Carrereando la Chuleta | Rosi Urbina, una mujer a la que no se le acaban los caminos

Fue muy amena la charla que se llevó a cabo en la redacción del Diario del Sur. Muy puntual llegó Rosi Urbina y se mostró como siempre, alegre, ecuánime, la verdad es que no puede evitar que se le note el don de servicio y trabajo.

“En esta trayectoria de mi vida tengo la frente en alto, estoy en busca de trascender aún más en la historia de la perla del Xoconusco. Busco referencias, aliados que tengan los ojos puestos en la transformación de Tapachula para continuar haciendo el cambio” dijo emocionada; los ojos le brillaban como a mí cuando hablo del cocido de mamá Goya.

Maneja los números con mucha facilidad, sabe dónde se puso cada peso, y lo que costó conseguir los que faltaban, para que hubiera recursos en la administración que dirige. Se tocaron distintos temas, por supuesto la obra pública –en donde se hicieron más de 1,800 calles–; el programa de iluminación a la ciudad; la atención en las zonas alta y baja del municipio con inversiones que rondan los 80 millones de pesos, entre muchas otras cosas.

“Tengo licencia, y es por ello que he comenzado mi caminar en estas asambleas informativas de los logros de la 4T para ser la coordinadora municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación... soy una mujer respetuosa de la ley”, aclaró para que no hubiera dudas, y se dijo convencida de que es tiempo de las mujeres: “Esta posibilidad de tener una presidente mujer, a nivel nacional, es maravilloso. Ya en este momento la doctora Claudia es la precandidata única y seguramente va a contar con el apoyo de todos los mexicanos, de muchos mexicanos que están convencidos de que el legado del presidente López Obrador debe continuar, que tenemos que construir juntos ese segundo piso, en donde caben todos, pero además, con una mujer preparada, una mujer que tiene la misma filosofía en cuanto a los ideales de este proyecto de nación”.

Recalcó que se ha conducido con estricto apego a los lineamientos del partido que representa, y es por ello que su prioridad es brindar resultados a la población, lo que ha venido haciendo en los últimos años de trabajo, por ejemplo, con esas más de 1,800 calles construidas, incluida el agua potable, banquetas; el alumbrado público, jardineras, para que “brille la perla”, un programa que permite que esté iluminado Tapachula. “Son logros del ayuntamiento actual de la 4T que está gobernando en Tapachula”. Convencida del trabajo hecho, mencionó también los avances en materia de educación, de cultura, la mejora de los servicios públicos. “El Ayuntamiento no ha parado de trabajar y lo ha hecho siempre muy cercano a la población”, enfatizó.

Dijo, muy orgullosa, que en el corazón “sólo tiene las siglas de Morena”, y aunque en su familia la que hace política es ella, todos la respaldan. “Hay gente perversa que más que causarme daño, lo que provocan es que me motive y me comprometa más, para convencer con hechos contundentes. Hoy estamos en tiempos de unidad, los comités de la Cuarta Transformación trabajarán continuamente para respaldar el trabajo de don Andrés Manuel López Obrador y las acciones que realice Eduardo Ramírez, para enaltecer el trabajo del doctor Rutilio Escandón y buscar siempre mejoras para Tapachula”.

Hizo énfasis en que para lograr la continuidad, la decisión está en la población y en nadie más. “Confío en que el pueblo manda. Este gobierno es un gobierno de la ciudadanía, para la ciudadanía, y mi filosofía de vida es trabajar y buscar respuestas, brindar soluciones. Yo esperé los tiempos y en cuanto se dieron, empecé a caminar, a seguir, y no he dejado de hacerlo”.

Casi al término de la charla dijo, muy segura de sí misma, a sabiendas de que su trabajo la respalda, que le queda claro que los ciudadanos son los que van a valorar las acciones de aquellos que pretenden espacios, y que, para empezar, se deben conducir con respeto y unidad. “No me detengo a ver lo malo, tengo la conciencia tranquila y no miento, no engaño, y no traiciono”.

rgonzález@diariodelsur.com.mx