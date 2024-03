Carrereando la Chuleta / Unidad + Trabajo = Triunfo

Los triunfos personales saben a gloria, eso nadie lo puede negar, quién no ha experimentado la dulce sensación de decir “soy el más chingón” y que además se lo reconozcan, siente uno que el mundo le queda chiquito, sin embargo, no podemos hacer a un lado los triunfos colectivos (que todos lo son un poco, en realidad pocas cosas hacemos completamente solos); lo emocionante que es cuando hay un proyecto en común, se le apuesta, se le trabaja, y como resultado, pues ¡se gana!

En Chiapas, Morena ha demostrado un verdadero trabajo en equipo, unidad en sus cuadros, y aunque, como es lógico en la política, hay desencuentros y no faltan los que luego llegan a poner el desorden, se ha visto el apoyo, la suma de capacidades y voluntades. Resultados hay, los que están saliendo candidatos, justo representan esa buena estrategia: trabajar, dar resultados, y sobre todo, luchar por la unidad, para que no haya divisiones internas, para que pase lo que pase todos continúen jalando hacia el mismo lado y no empiece el tironeo interno que lo único que lograría sería debilitarlos a todos como partido.

Las campañas oficiales están por dar comienzo, toda la carne estará en el asador, y creo que se verá un trabajo bien coordinado, en donde si bien el chef llevará la batuta, será de gran importancia quien cuide el fuego, condimente la carne, prepare la mesa, las guarniciones, las bebidas, en fin, los buenos banquetes son producto del trabajo coordinado de mucha gente y ninguna función es menor. Así es la política. Habrá un rostro que dé la cara, los candidatos, que por cierto ya están más que perfilados, pero junto con ellos va el trabajo de muchísima gente, de todos los que creen justo en esos candidatos, en sus propuestas, su capacidad, sus ganas de hacer las cosas.

El trabajo se notó desde las contiendas internas. Hay (al menos hasta ahorita) respeto, traen la camiseta bien puesta, han sabido priorizar las situaciones, de hecho, como partido están en una buena racha, en la cresta de la curva, situación que deben seguir aprovechando y trabajando porque si bien nada es eterno, sí puede ser duradero, y si eso es lo que quieren, gratis no es, hay que conciliar, negociar, incluir, ser empáticos, tener palabra y memoria.

No es nada fácil trabajar en colectivo, si entre tres o cuatro hay diferencias, ahora imagínese lo que no sucede en un partido político en donde además de todo está en juego el poder; el poder de hacer algo por los demás, el poder de cumplir, el poder de cambiar lo que no funciona, y lo más peligroso, el poder de sentirse poderoso.

Así que, enhorabuena a todos los que han sudado caminando y chambeando, pero que sobre todo, han sumado, y a trabajarle que esto apenas empieza. Sus comentarios mucho lo agradeceré a:





rgonzalez@diariodelsur.com.mx