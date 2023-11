Clase Política | PVEM y PT ratifican alianzas locales con Morena rumbo al 2024

El coordinador para la defensa de la 4T Chiapas, Eduardo Ramírez, da pasos firmes y agigantados para la unificación de estructuras territoriales en Chiapas, tal cual es la encomienda de la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo a través de su coordinador en Chiapas, Antonio Santos, de quien se visualiza, un sujeto de temperamento, frialdad, estrategia e inteligencia, lo cual no es raro, pues a nivel nacional, buscan que les reporten realidades y no simulaciones de lo que se gesta y construye en Chiapas con miras a las próximas elecciones del año 2024.

En remembranza de hechos, Eduardo Ramírez, el Jaguar o Era, como es bien conocido en Chiapas, por su larga carrera política desde presidente municipal interino y constitucional de Comitán hasta máximo representante de la cámara de senadores de la república, muestra disposición y apetencia de tener los números reales, palpar liderazgos y agrupaciones sólidas, no caer en la demagogia de falsos profetas que se arremolinan a sus alrededores para sorprenderlo y buscar cualquier tipo de huesito por diminuto que perezca.

Confía la militancia inteligente que Eduardo Ramírez Aguilar, tendrá la garra y el carácter para evitar, disuadir y mandar a la tiznada cualquier intentona de manipulación, convencimiento vano, incluso si viene de sus cercanos a quienes trascendió, los ha cinchado para que coadyuven con el proyecto rumbo a la gubernatura sin caer en la ambición ni el manoseo, puesto que el que tomará las riendas y decisiones dentro de la coordinación estatal de la 4T, será el mismo Jaguar.

JAAC, Carlos Morales, Zoé y Manuela cierran filas con el Jaguar

Desde la pasada semana, demostró su habilidad concertadora, su voluntad de construir cuadros, sumar esfuerzos y forjar sinergias al sostener encuentros con José Antonio Aguilar Castillejos (JAAC) y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, en lugares distintos, pero con la misma efectividad de consensos.

Lo mismo sucedió en el encuentro con Zoé Robledo Aburto recientemente quien respalda al Jaguar chiapaneco junto a todo el movimiento del Porvenir, que palpa y percibe el rotundo triunfo que está “por venir” en Chiapas para encumbrar a Sheinbaum Pardo a la presidencia de México y al Jaguar por la gubernatura, con varios millones de votos de chiapanecos.

En los eventos de Eduardo Ramírez, no podría faltar la presencia y salutación de la diputada federal, Manuela Obrador Narváez. Una mujer curtida -que sacó el carácter para pelear la candidatura al gobierno estatal, pero por circunstancias políticas emanadas de las mañaneras y del presidente López Obrador, decidió bajar banderas, hasta disciplinarse. Demuestra cordura y cordialidad política durante el evento con consejeros de Morena, donde finalmente cierra filas como todos los actores políticos anteriores.

PVEM y PT ratifican alianza con Morena rumbo al 2024

Las reuniones, pláticas y encuentros han sido diversos, Lo mismo aconteció con los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca y Valeria Santiago Barrientos íconos representativos del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM).

Tanto Llaven como Valeria Santiago suman esfuerzos y abonarán en gran medida a la coalición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Y qué decir del Partido del Trabajo (PT), cuando el Jaguar, sostuvo reunión con sus máximos representantes en Chiapas, Amadeo Espinoza, Abundio Peregrino y la profesora, Sonia Catalina Álvarez, para cerrar filas por la coalición que abanderará a nivel nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

Tal cual lo hemos remarcado en Clase Política, “el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, demuestra una vez más, su habilidad al seleccionar minuciosamente a sus coordinadores estatales y, experiencia al manifestar que la consolidación de Morena en la nación, debe ser producto de su legado y por ende, no confiarse ni dar tregua ni un milímetro, ni una molécula a sus adversarios. Por su experimentado quehacer político sabe que en política “no hay enemigo pequeño”.

Surge, urge y trabajan en la dura tarea, es sumar, limar asperezas, evitar estridencias y rupturas. Aquellos que lo entienden afrontan retos; se sumergen en las adversidades, incluso en el fango de lo vil y despiadado para rescatar a los objetos perdidos.

No hay caras fruncidas ni de dientes para afuera, al contrario se antepone el temple para forjar tratados, acuerdos y concertaciones que se traducen en unidad.

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

¡La sorpresa!, Cheque Orduña se suma a César Amín

La vida política chiapaneca, se cuece aparte que el resto del país y, prueba de ello, han sido los determinantes triunfos inéditos que se han dado, desde el incuestionable gane de la presidenciable, Claudia Sheinbaum Pardo en la coordinación nacional para la defensa de la cuarta transformación con el apoyo del grupo político chiapaneco más poderoso de la historia afín al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejando a la deriva a otras corcholatas que yacen dentro del equipo transformacional por decreto de unidad contra la oposición.

En Chiapas se vino en cascada y como efecto dominó el triunfo inédito del presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha sido factor unidad con todos los grupos, huestes, clanes y sociedades políticas chiapanecas, incluyendo las del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM).

La política es producto de circunstancias y por esa razón, esta mañana amanecimos con la noticia lanzada por el ex candidato a la presidencia municipal de Tapachula del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Ezequiel Saúl Orduña Morga, quien tras visitar la oficina del presidente de la Fundación Huacaleros de Corazón A.C. César Amín González Orantes, se pronunció a su favor, por la unidad y por un proyecto llamado Tapachula, donde caminarán a partir de hoy en la misma brecha y por el mismo rumbo.

Ha causado la noticia furor y efervescencia política en la Perla del Soconusco y no es para menos. La detracción política y la búsqueda aquilatada de colocar a otros cuadros políticos en el hándicap por la silla china, es un caldero ardiente donde habrá sabores de chile, sal y de manteca rumbo a las elecciones del año 2024.

Mientras la sinergia política entre Cheque Orduña y Cesar Amín con el lema “Tapachula los Une”, causa ruido en Chiapas, otros actores políticos dentro de la cuarta transformación, les entro la motivación de carácter urgente, ante el fortalecimiento del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) que también es instituto aliado del gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y por supuesto de la coordinadora nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro político entre el Cheque Orduña y César Amín, el ex presidente municipal calificó a César Amín “como un político de nacimiento y con historia en Chiapas que sabe ganar y perder. Hoy trae un proyecto favorable, necesario e idóneo para Tapachula, “Un proyecto que a mí me gusta, me parece y por eso me sumo con César Amín. Con antelación caminamos en diferentes colores, hoy vamos en el mismo rumbo y en la espera de que el IEPC, establezca las normativas para la aspiración de su candidatura” destacó el Cheque Orduña Morga.

Se apuntan de tocho morocho, a convocatoria de comité 4T Tapachula

Y aprovechando la efervescencia local rumbo a la presidencia de Tapachula, faltará esperar quienes más se suman a las aspiraciones de la gran retahíla de casi 20 aspirantes que existen; la mayoría pregona ser fundador o creador de la 4T, con el afán de encajar. De toda la bola, solo unos cuantos serán los seleccionados y por supuesto en el filtro de la clase política, iremos escogiendo (como el frijol) con pelos y señales a los más posicionados.

No obstante si la candidatura va en coalición como a nivel nacional y estatal, podrán inscribirse a la convocatoria de comités municipales de la 4T, quien salga emanado del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) y también de Partido del Trabajo (PT) en Tapachula.

Por ahora en la fila guinda de puro Morena, se encuentra Gladiola Soto, Yamil Melgar, Roberto Fuentes, Alfredo Aguilar, Obed de los Santos, Freddy Escobar, Laura Arjona y el imberbe huevo Elorza “el vende perfume” de quien no recuerdo su nombre porque jamás hizo nada por Tapachula y los que resulten. Trasciende que la alcaldesa Rosy Urbina Castañeda, podría buscar la senaduría por Chiapas o la diputación federal del XII Distrito; sería Rosy Urbina y no la Chona de Suchiate la elegida por la dirigencia nacional y estatal. No obstante también la alcaldesa tiene aún la oportunidad de buscar reelección en caso de que las circunstancias la favorezcan

Factor Manuel Velasco definirá candidatos ganadores en Chiapas

Nadie debe pasar por alto que el senado Manuel Velasco Coello, aliado permanente y operador de la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo, fue la corcholata verde rumbo al comité de 4T de la nación y, a la presidencia de México. Su participación y posterior alianza estratégica con Claudia Sheinbaum, no pasa desapercibido, puesto que es producto de una negociación nacional y por supuesto que aterrizará en Chiapas con la selección pormenorizada de candidatos y candidatas en coalición con Morena y PT o, del Partido Verde por presidencias municipales, diputaciones locales, y federales. Y sin duda ese coto de poder será ineludible. Ya veremos cómo se van acomodando las calabazas con el aliado principal de Morena que sin duda será respaldado y beneficiado con diversas posiciones en Chiapas y otros estados del sureste.

Fallece el creador de las fabulosas Tortas German en Tapachula

El legado gastronómico de Don Germán, se percibe imborrable en la Perla del Soconusco. Fue creador de las Tortas más exquisitas en la Perla del Soconusco, que alimentaron gustosamente a varias generaciones, posicionándose en el paladar y por ende en la memoria de miles de familias que hoy elevan oraciones por su descanso eterno. Su mayor legado lo construyó en la central poniente y octava norte, en un antiguo consultorio médico que desde hace varias décadas alberga el fabuloso negocio de las tortas. Como pocos tapachultecos exitosos, Don Germán deja un legado de trabajo y esfuerzo dentro del ámbito comercial. De menos a más consolidó su vida con el arte de las tortas. Hoy fallece una leyenda.





