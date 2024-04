Tras Bambalinas / ¡Campañas locales próximas a iniciar!

Estamos a escasos días para que inicien las campañas para las alcaldías y diputaciones locales, aunque la mayoría de los aspirantes ya se han paseado por en cada rincón de su municipio o distrito, ahora lo harán más abiertamente, expresando propuestas y tratando de convencer para que la población se decida a votar por ellos el próximo domingo 2 de junio.

La tarea no es nada fácil para algunos lugares en dónde se busca la reelección, así como para quienes lo intentan aferradamente por última vez, por tan solo hacer mención y no citar el número de veces que ya han perdido y no sienten nada, se parecen al Cruz Azul “rey de las derrotas” del futbol mexicano, también hay candidatos que van de relleno, éstos se la seguirán llevando de muertito.

El proceso electoral es complejo cuando se trata de competir con un partido político distinto al que gobierna en turno, especialmente, porque existe la instrucción que deben proyectar votos cruzados hacia quienes compiten para la cámara alta, baja, presidencia de la república y gubernatura.

Sin embargo, todos sabemos que una elección se gana con votos, pero detrás de esos votos, está tejida toda una estructura que durante bastante tiempo estuvo bastante oxigenada para permanecer y trabajar, es decir se le invirtió bastante recurso económico, inclusive para nadie es un secreto que el mismo día de la elección circula mucho dinero para la coacción del sufragio.

Aunque exista una campaña mediática señalando que la coacción al voto es un delito, esto se ha hecho toda la vida, los gobiernos saben utilizar bien sus programas sociales con los que presionan a sus beneficiarios, incluso amenaza que los quitaran o dejaran fuera sino votan por sus candidatos.

Así que, amiga o amigo lector usted tiene la decisión en sus manos, no solo basta escuchar las propuestas de campaña, sino que hay que saber bien quién será nuestro próximo representante popular, si realmente estará cercano a su gente o solo, estará encerrado en su oficina, paseando a la capital y el centro del país gastándose las millonadas del erario en excesos y placeres, como bien lo han sabido hacer especialmente los alcaldes actuales y anteriores.

REFLECTORES

En Chiapas existen diversos escenarios de problemas en donde la población desconfía de sus autoridades, pero sobre todo, se siente desprotegida.

Durante este sexenio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha sido la gran ausente, su titular Juan José Zepeda Bermúdez, se la ha pasado encerrado en su oficina climatizada tomando café con galletas.

La muestra es muy clara, sus visitadores regionales también han dejado mucho que desear, se han vuelto amigos de los políticos y claro está, los defienden a capa y espada, no hay una sola queja o recomendación hacia hospitales, escuelas y otras dependencias en donde debería estar presente la protección verdadera de los derechos humanos.

A la población comúnmente se le recomienda acudir a Derechos Humanos para interponer alguna queja contra funcionarios y demás personajes abusivos, sin embargo, la respuesta es clara, ¿para qué voy? Es claro que ya no hay confianza en estas instituciones.

En Tapachula hay muchas situaciones, hasta abusos de quienes forman parte de las visitadurías, pues no están haciendo bien su trabajo, recientemente al correo han llegado denuncias en las que manifiestan el desinterés y falta de profesionalismo de estas personas que simplemente no hacen nada.

La confianza del pueblo chiapaneco está en la llegada del gran Jaguar para que ponga orden y con ello habrá sin lugar a dudas un cambio en este tipo de instancias. Ojalá también las organizaciones civiles encargadas de velar por grupos vulnerables analicen muy bien a quién dan los votos de confianza para estar como “Ombusperson” de la CNDH.

Nos leemos en la próxima…





Contacto: checha.informa@gmail.com