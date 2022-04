Línea de autobuses activa ruta directa Tuxtla - Puerto Arista

A partir del día de hoy y hasta el 17 de abril, una importante empresa chiapaneca de camiones sorprendió con su nueva ruta de promoción y es que ahora los tuxtlecos tendrán la posibilidad de llegar más cómodos a su destino en estas vacaciones de Semana Santa.

Por estos días, el viaje de Tuxtla a Puerto Arista será de manera directa, lo que implica que la gente no tendrá que descargar en Tonalá y de ahí buscar un nuevo transporte; además, por los precios, todo parece indicar que este recorrido será el más adquirido por los ciudadanos.





Desde hace mucho tiempo una empresa de camiones de transporte no activababa esta ruta y es que, el recorrido para ir al puerto de Puerto Arista tradicionalmente era el viajar de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al municipio de Tonalá y ahí tomar un taxi de la zona que te lleva a donde salen las combis para poder llegar a la playa en todo ese traslado regularmente te podrías llegar a gastar 350 pesos por persona y el recorrido era incómodo debido a que muchísima gente opta por esta ruta ya que era la única que existía si no tenías vehículo propio o si no rentabas uno.





De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez viajarás directamente a la playa de Puerto Arista / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Ahora, con esta nueva modalidad creada por la nueva ruta, el viaje es mucho más placentero, pues de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez viajarás directamente a la playa de Puerto Arista, en donde no tendrás que bajar a tomar otro automóvil ni perder tu asiento, pues será el mismo camión que te llevará a las vacaciones. En cuanto al precio es relativamente más barato, pues el viaje tiene un valor de $220 pesos el sencillo y $360 el redondo (ida y vuelta), precios por persona que si solamente viajas con dos o 3 elementos de tu familia puede ayudarte a ahorrar un buen gasto.

Los ciudadanos tomaron esta noticia como algo positivo puesto que ya son muchos los que preguntan por esta interesante promoción que se hizo viral en cuestión de segundos, sin embargo, no todo es color de rosa, pues ya hay un pequeño sector de la población que se encuentra a la defensiva pues afirman que este tipo de rutas afectan a muchísimas familias que viven del sustento de los transportes de Tonalá, así como los taxis, combis y moto taxis que perderán muchísimo al no poder llevar a los turistas a las playas.