Cervatino rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez

“Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante y el día que el pueblo me falte, ese día voy a llorar”, decía José Alfredo Jiménez. Ese al que canonizaron Sabina, Almodóvar, Chavela Vargas, Eugenia León. El que “sigue vivo”, como señaló la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, al anunciar el Homenaje nacional por el 50 aniversario luctuoso del autor de Un mundo raro. El que en esta conmemoración, llegará al Cervantino.

“El festival más importante que hace la Secretaría de Cultura, en la tierra de José Alfredo”, anunció Frausto, se unirá a instituciones como la Coordinación Nacional de Fomento Musical, el Canal 22, el Centro Cultural Los Pinos, que recibirán la obra de José Alfredo.

Puede interesarte: Festival Cervantino se encamina hacia su edición 51 con EU y Sonora como invitados

La secretaria de Cultura destacó que en los Semilleros creativos en distintos estados del país, los niños están conociendo la obra del compositor, “que supo decir de la mejor manera posible lo que sentimos”. Anunció que en el evento anual de los semilleros, que será el 23 de noviembre, fecha del aniversario luctuoso de José Alfredo, más de mil niños intepretarán sus canciones en el Auditorio Nacional.

Serán más de 80 actividades en 24 estados, que llegarán a los más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos a través del Canal 22.

1 y 3 septiembre Sala principal concierto Sinfónica Nacional María Katzarava e integrantes del Estudio de ópera de Bellas Artes con arreglos sinfónicos de 20 melodías que el día 23 de noviembre Arturo Chacón, La Santa Cecilia,

‘El hijo del pueblo’ nunca dio detalles sobre que lo inspiró para realizar este tema. Foto: Facebook José Alfredo Jiménez

23 noviembre

Exposición centro cultural los pinos

Mesa Fonoteca Nacional María Elena Leal, Gabriel Solís, Paloma Jiménez

Programas de radio canales públicos y privados

Documental JA cuántas luces dejaste encendidas de Guuillermo Montemayor 21:30 C22

Bandas sinfónicas conciertos en sus municipios sede transmisión en vivo.

Paloma

Emoción enorme llevamos mucho tiempo trabajando, agradecer infinitamente todo el cariñop entrañable homenajes dedicados a conmemorar la memoria de José Alfredo, que la tenemos presente porque crecimos con eso, nació en Dolores Hidalgo, pero se conviritió en parte entrañable de México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Efervescencia de la época en la que la gente lelgaba de las provincias y había una counicaciín my particular entre las familias, recuerdo compañeros Yucatán, Campehce, Sonora, de todos lados llegaban a la ciudad, mi padre se nutrió de todo esto y supo plasmar en sus canciones no solamente el sentir de Guanajuato, sino de todo el país y pro algo se ha quedado como parte de nuestra identidad nacional, supo poner su corazón en palabras. No se puede vivir una decepción sin una canción de José Alfredo, necesitamos ese apacho de sus canciones.

Lo que más quiero es conservar su memoria a través de sus canciones, que no son mías, son de México y trascienden fronteras.

Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó ser fan de José Alfredo, “ha sabido llevar alegría, tristeza, vida del mexicano, me hace sentir muy orgulloso, aparte nació en Dolores Hidalgo, cuna de nuestra independencia… no se puede entender Dolors Hidalgos in este gran compositor. Es mi último festival como gobernador y quiero disfrutarlo como fan con fiesta, alegría, música.