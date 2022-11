El caos demencial de Viagra Boys

Viagra Boys es una banda de rock que puede resultar una especie rara incluso para algunos seguidores de esta música. La formación surgida hace 7 años en Estocolmo, Suecia, se diferencia de muchos de sus contemporáneos porque a pesar de tener sonido básico y hasta cierto punto rudimentario, cuentan con elementos que hacen única su fórmula, como es el caso del saxofón, un instrumento que lejos de agregar sofisticación o refinamiento a su música, la hace sonar más caótica y demencial.

Otro elemento distintivo del sexteto es que la mayoría de sus grabaciones tiene una duración estándar de 3 a 4 minutos, aunque en vivo varias de ellas pueden durar el doble, ya que la banda suele improvisar y crear una especie de ambiente psicodélico que mantiene al público bailando entre cerveza, slam y escupitajos. Sí, como en los viejos tiempos del verdadero rock and roll.

A esa fórmula debe agregarse la singular presencia de Sebastian Murphy, el líder y vocalista de la agrupación, quien suele salir sin camisa a sus shows, siempre con una actitud despreocupada, aparentemente más orgulloso de su cada vez más prominente vientre, que de las decenas de tatuajes que adornan su piel.

Este 2022 la banda regresó con un nuevo disco titulado, Cave World, el cual los llevó a visitar por primera vez varios lugares del planeta, entre ellos la Ciudad de México. Y fue precisamente antes de las dos presentaciones que dieron en esta capital, que platicamos con el propio Sebastian Murphy, quien tuvo que tomar un poco de aire antes de iniciar la conversación, debido a los estragos de la altura de esta urbe.

“Estoy muy cansado, pero me siento bien... Nada más para que te imagines, en Suecia la montaña más alta que tenemos está mucho más abajo que el nivel del mar de aquí… Lo recuerdo cada vez que subo las escaleras (sonríe).





Finalmente están en México, ¿cómo se siente (además de la altura)?

Se siente genial, he escuchado tantas cosas buenas sobre la Ciudad de México, y sé que es un lugar con mucha cultura y con una gran cultura alternativa, lo cual me encanta… Siempre había querido venir, porque además me encanta la comida mexicana y ahora me cae muy bien la gente de aquí, así que sólo espero que la gente también esté emocionada de que estemos por acá.





Siempre quise preguntarles: ¿El nombre de la banda tiene que ver con alguna experiencia personal o es una declaración de principios?

(Ríe) No, creo que cuando empezamos sólo queríamos encontrar el nombre más jodido que se nos ocurriera y después de algunas ideas realmente malas que surgieron, de pronto vino un amigo y me dijo que había tomado viagra y de pronto alguien sugirió que deberíamos llamarnos Viagra Boys, lo cual me pareció excelente porque bueno, pues es un nombre que tiene mucha energía detrás, sólo me gusta… Y no hay un significado más profundo que eso.





Creo que uno de los elementos que los distinguen de muchos de sus contemporáneos es el sentido del humor, ¿estás de acuerdo?

Sí, creo que en eso se basa buena parte de esto… Siempre me ha costado mucho ser una persona totalmente seria, por lo que el humor forma una parte muy importante de mi vida, el poder reírnos de ciertos temas oscuros o que aparentemente son muy importantes… Y el humor negro me encanta también.





El otro elemento que no puede pasar inadvertido es la presencia de ese saxofón furioso, que creo que le da un toque de jazz furioso a sus canciones. Es más, creo que pocas bandas de punk rock usan uno.

Sí, eso es verdad. Recuerdo que cuando empezamos yo tenía muchas ganas de que tuviéramos un saxofón en la banda. Había una banda alternativa de los noventas llamada Flipper que lo usaba mucho, y por supuesto también The Stooges tenían ese saxofón como de free jazz por todas partes, ese elemento que lo hace todo más caótico.





Y con toda esa fórmula ponen a la gente a bailar durante todo su show.

Sí, porque el ritmo también es muy, muy importante en nuestra música. Por lo general cuando vamos a hacer una canción, siempre tratamos de comenzar solo con el bajo y la batería, porque, en mi opinión, esa es la parte más importante del sonido. Es más, si tienes una canción y suena bien solo con el bajo y la batería, ya estás listo para ir y agregar otras cosas.

¿El sencillo “Punk rock loser” tiene una ecualización distinta a sus otras canciones? ¿O por qué suena mucho más primitiva que las demás, casi como un demo?

No sé... La verdad es que sólo es una canción estúpida, y me imagino que por lo tanto debe de tener una ecualización estúpida, creo que ese es el punto de la canción.





¿Cuál es tu canción favorita de Cave World?

Mis favoritas son probablemente “Ain't no thief” y “Troglodyte”. Algunas me gustan mucho porque me recuerdan a mucha música antigua y a cosas con las que crecí, como es el caso de Devo y cosas por el estilo.





Hace poco salió una serie de Netflix llamada Playlist, que cuenta la historia de Spotify, así como de este modelo del streaming, que hace que muchos músicos no vean ganancias de la reproducción de su música. ¿Qué opinas del tema?

Bueno, creo que es algo muy jodido. Es un poco difícil para mí decirlo, porque hemos tenido algunos tratos con Spotify y de alguna manera nos ayudan a correr la voz cuando lanzamos álbumes y cosas así, pero evidentemente está mal esa situación del poco dinero que los artistas obtienen por el streaming, y también creo que apesta cuando las grandes discográficas hacen un montón de dinero gracias a los tratos que hacen con los sellos más pequeños.





Bueno, todo eso es parte de un modelo económico.

Por supuesto. Es parte de todo este sistema que es horrible, y que a pesar de que ha funcionado durante tanto tiempo pues ya es hora de que las nuevas generaciones hagan un cambio… Sé que es muy difícil cambiar las cosas desde dentro; para muchos este es el único camino que hay para lograr el “éxito”, ¿ya sabes? Aunque sea un camino de mierda, en fin… De verdad espero que todo esto cambie.





¿Qué nos puedes decir de Jason Williamson (Sleaford Mods) y Amy Taylor (Amyl and the Sniffers) con quienes han colaborado en algunas canciones?

Bueno, supongo que todos somos parte de esa especie de escena post-punk o como quieras decirle, pero esas dos bandas en particular siempre han sido como las únicas que realmente me llaman la atención y me inspiran porque tienen una energía que creo que es muy original, porque ahora mismo hay allá afuera mucho post-punk, pero de pronto todo me suena igual, mientras que ellos son diferentes, que es algo que siempre busco en la música, y bueno, también son grandes amigos a los cuales quiero mucho porque son personas geniales con buenos valores, me caen muy bien.





Hablando de punk, ¿qué significa para ti ese término en la actualidad?

Bueno, para empezar pues es un género, pero puede significar muchas cosas como, una especie de rock and roll que es más rápido, y que a veces también es música de protesta… También puedes verla como una especie de música antigua, aunque hay otros géneros, como por ejemplo hip-hop que también puede ser muy punk, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero punk de la actualidad.





Hace unas semanas Steve Jones, el guitarrista de Sex Pistols nos dijo que era algo que en realidad no le importaba.

Es verdad. Así es como me siento yo también, es decir, me gusta hacer música y me gusta más decirle rock and roll, aunque puede decirse de muchas formas… Tampoco es necesario siempre ponerle nombre a las cosas.





Por supuesto. Gracias Sebastian.

Gracias. De verdad estoy muy emocionado de estar aquí y espero que esta sea sólo la primera de muchas veces… Ojalá podamos tener una buena relación con México, porque me encanta estar aquí.

