Aficionados mantienen la espera para el regreso de Jaguares de Chiapas

Varios portales web de distintas partes y no sólo del estado de Chiapas comenzaron a publicar la noticia de que en el de mes de mayo el conjunto de Jaguares de Chiapas volverá al fútbol mexicano y lo único que faltaría definir es que torneo disputarán, si el certamen de expansión (anteriormente llamado liga de ascenso) o la Liga MX (Primera división del fútbol mexicano). A pesar de lo anterior para que el equipo pueda volver necesita resolver muchas cosas que impuso la federación del fútbol mexicano.

Los rumores en distintos portales señalan que el ex equipo chiapaneco Jaguares de Chiapas ya tiene todo listo para volver en el mes de mayo y tras la obligada venta del cuadro de Querétaro por los hechos violentos contra la afición de Atlas este rumor se hizo aún más fuerte por lo cual muchos chiapanecos comenzaron a creérselo, sin embargo para que eso pase faltan resolver los castigos impuestos por la federación.

En primer lugar el equipo de Jaguares de Chiapas no tendría estadio pues actualmente el Víctor Manuel Reyna ex casa de los felinos está siendo ocupada por Cafetaleros de Chiapas, equipo que compite en la segunda división premier (tercera división) y que busca el ascenso a la Liga de Expansión (segunda división) por lo cual Jaguares tendría que buscar una nueva casa en el estado. Por otro lado la multa impuesta por los federativos es de 10 millones de dólares (200 millones de pesos) la cual tiene que ser liquidada para que algún nuevo dueño pueda hacer uso de todo lo que conlleva Jaguares (Nombre, logo, identidad, etc) y hasta el momento nadie se ha atrevido a pagar tal cifra.

Ante estos rumores son pocas las posibilidades puesto que en primer lugar el equipo de Jaguares de Chiapas no tendría estadio / Foto: Cortesía : Jaguares de Chiapas

Por ahora el regreso de Jaguares de manera oficial parece lejano pues son muchísimos los gastos que conllevaría traer nuevamente un equipo a Chiapas con ese nombre y con los mismos colores, no obstante debido al estadio y a los nuevos lineamientos de la federación en cuanto al número de equipos en la liga de expansión, un equipo chiapaneco compitiendo en ese torneo (con otro nombre que no sea Jaguares) puede ser algo más sencillo de realizar.