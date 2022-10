Habrá un minuto de silencio previo a partidos de la Champions por muertos en Indonesia: UEFA

Todos los partidos de las competiciones europeas de fútbol se verán precedidos esta semana de un minuto de silencio en memoria de las 131 víctimas de los incidentes en el estadio indonesio de Malang el pasado fin de semana, anunció este martes la UEFA.

Esta decisión concierne a los partidos de Liga de Campeones, de la Europa League y de la Conference League, así como las calificaciones de la Copa del Mundo femenina, precisa la instancia europea.

La mayoría de las críticas -sobre todo de los aficionados- en esta tragedia en Indonesia se concentran en la policía, que respondió a la multitud en los incidentes con el uso de grandes cantidades de gases lacrimógenos.

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia. — UEFA (@UEFA) October 4, 2022

Las gradas del estadio Kanjuruhan estaban llenas el sábado: unos 42 mil "Aremania" -los aficionados del Arema FC- habían acudido a ver el partido entre su equipo contra el Persebaya Surabaya.

Tras una derrota por 3-2, los aficionados invadieron el terreno para mostrar su enfado contra jugadores y dirigentes.

La tragedia se registró en un estadio de la ciudad de Malang, en Indonesia. | Foto: AFP

La policía intentó controlar a la multitud por la fuerza, con porras, según testigos e imágenes de video, pero eso incitó más a los aficionados a entrar en el césped.

La utilización masiva de gas lacrimógeno provocó el pánico entre la multitud y las salidas estaban inaccesibles, por lo que muchos aficionados murieron asfixiados o aplastados.

Como muestra del enfado de los aficionados, los restos de vehículos de policía incendiados eran visibles tras estos incidentes delante del estadio, mientras que muchos graffitis aparecieron para criticar a la policía. "Nuestros amigos murieron aquí", decía uno de ellos.