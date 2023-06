México vence a duras penas a Panamá en la Nations League

La Selección Mexicana se quedó con el tercer lugar de la Nations League de la Concacaf, pero no convence a nadie. El Tricolor venció a Panamá con muchos problemas y apenas por un gol de diferencia.

Los canaleros incluso marcaron dos veces, pero un par de posiciones adelantadas salvaron el resultado para los nuestros. Las alarmas están encendidas. Diego Cocca la libró por ahora, pero estará en la mira en la Copa Oro que inicia la próxima semana. 0-1 final.

Futbol ¡Otra humillación! Panamá aplastó a México en la final del Maurice Revello

En las Vegas se vivió un partido de poca importancia, que se incluyó en el calendario para tener más actividad previo a la Copa Oro, aunque para México, estuvo en juego la continuidad de Diego Cocca en el banquillo tricolor.

El argentino lo dedujo así, por eso le movió a su once titular con seis cambios en total. Araujo, Vázquez, Romo, Erick Sánchez, Herrera y Santi aparecieron de inicio, mientras que otros como Edson, Jorge Sánchez, Pineda y Henry Martín esperaron en el banquillo.

El estadio estuvo semivació. La afición castigó a su selección con una asistencia floja. Quizá eso caló hondo en los jugadores al ver las tribunas sin pasión ni alegría y comenzaron mejor.

Pasaron menos de cinco minutos para el primer festejo mexicano. Uriel Antuna centró por derecha, el balón recorrió toda el área en búsqueda de un rematador. Giménez no pudo, Ozziel tampoco. Fue Gallardo quien la prendió directo al fondo. El jugador de Rayados explotó en júbilo con su gol.

⚽ ¡Gol de @miseleccionmx! 🇲🇽



Jesús Gallardo anota al minuto 4 y pone en ventaja a la Selección Mexicana. | #CNLFinals23 pic.twitter.com/alTIaPFIVm — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 18, 2023

El tanto tempranero dio un poco de calma, aligeró la tensión y México buscó el segundo, pero ya no tuvo tanta suerte. El Brujo no brilló. Santi tuvo pocas oportunidades y Herrera pasó desapercibido.

El conjunto canalero reaccionó. Incluso pudo emparejar con un remate por abajo de Alberto Quintero; sin embargo, Memo Ochoa se vistió de héroe y salvó la meta azteca con una buena atajada. El Tricolor sufrió en defensa. Reyes y Vázquez vieron varios embates de su rival, aunque para fortuna de los nuestros, los panameños no tuvieron contundencia.

El partido no fue emocionante, tuvo poco dinamismo y el talento fue escaso. De lo más relevante fue la aparición del VAR. Luis Romo pisó a Harold Cummings, parecía que el mediocampista sería expulsado, pero la tecnología lo impidió.

¡Qué atajada de Luis Mejía! 🧤



🙌 El arquero de @fepafut 🇵🇦 se luce ante el potente tiro libre de Luis Chávez. | #CNLFinals23 pic.twitter.com/gosDJDSALC — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 18, 2023

El complemento fue totalmente de color rojo. Panamá marcó dos veces, pero ambos fueron anulados. Primero fue Anibal Godoy en una jugada preparada a táctica fija. El mediocampista del Nashville de la MLS se aventó una chilena y venció a Ochoa. El equipo centroamericano festejó a lo grande, pero el VAR metió reversa al tanto rival.

México no reaccionó y Panamá tuvo problemas con la definición. Ismael Díaz mandó el balón a la red, pero lo hizo en posición adelantada. El árbitro de inmediato lo dio por malo.

México insistió, pero ya no marcó ninguno más. Panamá quiso, pero no tuvo talento para empatar. El Tricolor se quedó con el tercer lugar de la Nations League, aunque no convence a nadie.

Publicado originalmente en ESTO