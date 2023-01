Tarjeta blanca en el futbol, ¿para qué se usa? En Portugal ya la estrenaron

Por primera vez en la historia de Portugal se mostró una tarjeta blanca. La encargada de hacerlo fue Catarina Campos, árbitra central del duelo entre Benfica y Sporting de la Taca de Portugal Femenina.

A los 44 minutos de acciones, la silbante mostró el cartón blanco a los médicos de ambos equipos para reconocer el juego limpio.

La ovación para los doctores de las instituciones se dio porque uno de los 15 mil fanáticos presentes en el Estádio da Luz se sintió mal en las gradas y necesitó de asistencia médica, ahí fue donde los integrantes de los equipos corrieron a auxiliarlo.

La tarjeta blanca fue aprobada por la Federación Portuguesa de Futbol en el 2018 y sirve para premiar el juego limpio y las buenas actitudes dentro de un partido, sin importar que estas sean en el terreno de juego o en la grada.

Este cartón fue fomentado por el Plan Nacional de Ética en el Deporte de Portugal y de acuerdo con la información de la FPF su intención es la siguiente:

“Reconocer los comportamientos correctos en el campo, aplicándose a jugadores, entrenadores y también aficionados”.

En España se usó la tarjeta blanca

Durante la Copa del Mundo de 1966 fue cuando las tarjetas comenzaron a utilizarse por los árbitros, aunque fue cuatro años más tarde cuando de manera oficial fueron usadas en todos los partidos, siendo Kakhi Asatiani el primer jugador amonestado, mientras Carlos Cazely es a quien pertenece la deshonrosa expulsión.

Aunque los colores amarillo y rojo siempre han sido los oficiales, la Federación Española de Futbol aprobó en 1971 el uso de un cartón blanco para la amonestación, aunque cinco años después se vieron obligados a volver a los tradicionales tonos.