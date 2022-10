Grandes gimnastas en Chiapas se han formado en la academia Borka, conócelas

Academia de Gimnasia Borka, donde se formaron dos grandes deportistas que han destacado a nivel regional en el sur del país y nacional, dos campeonas de Tuxtla Gutiérrez, dos mujeres que con gran tenacidad han decidido formarse con disciplina, su entrega y dedicación los ha llevado al éxito, ellas son la gimnasta María José Tovar Sánchez, campeona en el Campeonato Regional Zona 5, 1er lugar en Barras y Viga, 2o Lugar en salto y 5o en Piso A all around 1er Lugar y a Zara Ruíz González, subcampeona en su categoría del regional zona cinco.

Erika Ríos, directora de la academia, indica que el mérito es para el maestro José Alfonso Esponda Domínguez, que los ha visto crecer, entrenar y llevarlos al éxito gracias a la disciplina de las niñas, de 13 años de edad y 12 años de edad, respectivamente, y el apoyo de los papás.

Te puede interesar: Club Cuba Training de Tuxtla arrasó en Patinaje de Velocidad 2022

Ellas son dos de las 50 gimnastas de la academia, de entre tres años hasta adultos mayores, una alumna tiene 43 años, la vida de las niñas es disciplina, van a la escuela, tienen un buen comportamiento en casa, no todas las niñas pueden ser de competencia, tienen que ir bien en la escuela, casa y gimnasio.

La gimnasta María José Tovar Sánchez, explica que haber llegado a esta academia es lo mejor, le gusta lo que hace, se entrega en cada momento, no hay momentos para la distracción sabiendo que la recompensa vendrá a cada momento, cada participación nacional o regional, por ello seguiremos con disciplina el proceso formativos para seguir destacando en cada competencia.





De esta academia han salido dos grandes deportistas que han representado a Chiapas a nivel regional; María José Tovar Sánchez y Zara Ruíz González / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





A ello, Zara Ruiz González, expuso que le encanta su trabajo, en su entrenamiento le gusta dar lo máximo, cuando supo que iría a la competencia nacional, se puso muy contenta y esa elección le hizo dar todo en Quintana Roo, y no se achicó ante la gran competencia y alta participación, por ello agradezco a los que estar cerca de mi, mis maestros y partes que son quienes me impulsan a seguir con mucha confianza en mi misma, luego vendrán más competencias nacionales y hay que estar muy bien preparadas.

Para ello realizan evaluaciones internas, se acompañan de jueves de otros lados, general entre cuatro, hacen sus rutinas como si van a una competencia y se determina el puntaje para ver si van a competencia, su maestra, Erika Rios dice sentirse muy orgullosa de todas y todos, un 80 por ciento niñas y 20 por ciento niños.





Erika Ríos, directora de la academia, indica que el mérito es para el maestro José Alfonso Esponda Domínguez, que los ha visto crecer, entrenar y llevarlos al éxito / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La academia inició en el 2017, el maestro fue gimnasta, tiene más 25 años de experiencia dando clases, utilizan los aparatos barras, viga, piso y salto, existe mucha preparación física de por medio, se requiere de un entrenamiento dos horas diarias, buena alimentación, dormir bien y una actitud positiva, es lo más importante.

Desde hace cuatro años las dos niñas han seguido un proceso de preparación con disciplina, con su uniforme, Carnet de entrada, determinaron que ellas irían a la competencia del 9 al 11 de septiembre el Regional en Quintana Roo, en total 14 gimnastas, doce trajeron medallas, dos de ellas campeonas.

En la competencia hubo cuatro aparatos, de cada uno hubo una campeona, la suma de todos los aparatos hace la campeona de A all around, además de los dos campeonatos, trajeron a Tuxtla Gutiérrez otros buenos lugares, por las edades se van formando las categorías, A, B y C, obtuvieron además de los dos campeonatos, 65 medallas.





Por las edades se van formando las categorías, A, B y C, obtuvieron además de los dos campeonatos, 65 medallas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Para ellas es un cúmulo de felicidades, emociones, llanto, hay frustración, hay superación, hay recompensa, una de ellas son las medallas y acreditar niveles, no solo se traba la parte física, también lo emocional y lo psicológico, la misma maestra Erika Rios es psicóloga, con terapia deportiva se les prepara para ir a las competencias, van preparadas para ganar y para perder.

En noviembre del 19 al 21, en la Ciudad de México es la próxima competencia, una copa de Ranqueo, van a participar 25 alumnas desde 7 años hasta los 14 años de edad mujeres, varonil desde los 7 a los 23 años, bien entrenados físicamente, emocionalmente y psicológicamente, para los profesores significa un éxito el aprendizaje en cada evento, la convivencia con los padres, mucho compañerismo, mucha hermandad.





En noviembre del 19 al 21, en la Ciudad de México es la próxima competencia, una copa de Ranqueo, van a participar 25 alumnas desde 7 años hasta los 14 años de edad mujeres, varonil desde los 7 a los 23 años / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En este momento dice Erika Ríos, ya estamos listos para la próxima competencia, nos seguimos preparando, siempre la aspiración es el éxito, al podium, siempre el mayor de los éxitos, por eso la formación es cuidar todos los aspectos, las niñas y los niños son deportistas completos.

Sus padres están entregados a cada momento, cada segundo de sus entrenamientos, se trata de estar lo mejor preparados posibles, porque se trata de dar todo, la competencia comienza en cada entrenamiento, con gran determinación, y nada que exhortar a las niñas y a los niños, son ellos los que dan todo en cada entrenamiento.