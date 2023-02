Chiapas, sede de juegos Macro Regionales de Atletismo, Tenis y Taekwondo

Chiapas será el anfitrión de los Macro Regionales de Atletismo, Tenis y Regional de Taekwondo, los cuales son selectivos para los Juegos Nacionales Conade 2023. La directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Tania Robles Velázquez, dio a conocer esta noticia en una conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes la directora de Desarrollo del Deporte, Wendy López Cantoral, y los representantes de las tres disciplinas deportivas.

El Regional de Taekwondo se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo en el Domo del Isstech y recibirá a más de 450 deportistas de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, en las categorías de 10-12 años, 13-14, 15-17 y 18-20 años.

El Macro Regional de Tenis se desarrollará del 16 al 19 de marzo en el Centro Nacional de Tenis, con 170 atletas de las categorías de 13-14 años y 15-16 años de los estados de Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Tlaxcala, IMSS, UNAM, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Chiapas.





Varios deportistas de distintos estados participarán en estas competiciones / Foto: INDEPORTE





Por último, el Macro Regional de Atletismo se llevará a cabo del 23 al 28 de mayo en la pista de atletismo del Instituto del Deporte, con la participación de más de 1500 atletas de las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23 de los estados de Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Tlaxcala, IMSS, UNAM, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Chiapas.