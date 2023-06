San Cristóbal será sede del Segundo Nacional de Football Americano Arena

San Cristóbal de Las Casas se prepara para recibir el Segundo Nacional de Football Americano en su versión Arena, un emocionante evento deportivo que se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Municipal de Football Americano del 23 al 25 de este mes.

En un comunicado emitido por los organizadores del encuentro, se anunció la participación de nueve equipos representativos de todo el país, quienes competirán por el campeonato nacional en esta histórica ciudad. La Liga Chiapaneca "Extrema de Football Americano" (LEXFA) extendió la invitación a la ciudadanía y a los aficionados de este deporte a asistir al estadio y apoyar a la selección de Chiapas.

También puedes leer: ¿Adiós a la MLS? Galaxy deja fuera al Chicharito Hernández por lesión

El equipo local, Chiapas Football Americano, se reporta listo para enfrentar a sus dos primeros rivales en la segunda edición del campeonato nacional de Arena Football. En el primer juego, se enfrentarán a la escuadra representativa de Pacífico Norte, conformada por los estados de Sonora, Sinaloa y Durango. Estos equipos ya se enfrentaron el año pasado en Ciudad de México, con un resultado a favor de Chiapas. El partido inaugural será crucial para los anfitriones, ya que buscarán generar los primeros puntos en el marcador. El juego está programado para iniciar después del mediodía.

El segundo encuentro de Chiapas será contra el representativo del estado de Hidalgo, a las 16:00 horas en el mismo lugar. Este equipo cuenta con refuerzos de "Team Mexico", el campeón del año pasado. Además de estos partidos, se llevarán a cabo otros emocionantes enfrentamientos durante la primera jornada del campeonato. A las 14:00 horas, se enfrentarán Chiapas vs. Pacífico Norte y Tabasco vs. Sonora, mientras que a las 16:00 horas se darán los encuentros entre Caribe vs. Bajío, Monterrey vs. Oaxaca, y Chiapas vs. Hidalgo.

Se espera que el Segundo Nacional de Football Americano Arena sea un evento lleno de emociones y grandes jugadas, con la participación de destacados equipos de todo el país. Los aficionados y la comunidad deportiva de San Cristóbal de Las Casas se preparan para disfrutar de tres días de intensas competencias y demostraciones de talento en este apasionante deporte de tacleadas.