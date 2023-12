5 avances más importantes de la inteligencia artificial este 2023

La inteligencia artificial (IA) ha dejado una huella significativa en el año 2023, mostrando avances destacados en distintos ámbitos científicos. Desde la recuperación de la movilidad hasta la búsqueda de vida extraterrestre y la exploración espacial, la IA ha demostrado su versatilidad y su capacidad para impulsar el progreso científico. Conoce algunos de los logros más notables del año:

Implantes Cerebrales

Gert-Jan Oskam, un holandés tetrapléjico debido a una lesión en la médula espinal, participó en un experimento pionero desarrollado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL). Implantes cerebrales electrónicos transmitieron sus pensamientos a sus piernas y pies, permitiéndole volver a caminar con asistencia. Algoritmos basados en inteligencia artificial decodificaron en tiempo real las intenciones de movimiento a partir de impulsos cerebrales.

Búsqueda de vida extraterrestre

Científicos presentaron un sistema impulsado por inteligencia artificial que alcanzó una precisión cercana al 90% para evaluar muestras de vida pasadas y presentes. Este método tiene el potencial de revolucionar la búsqueda de vida extraterrestre, permitiendo diferenciar entre muestras bióticas y abióticas mediante la identificación de patrones moleculares. La NASA también está utilizando IA para mejorar la capacidad de los rovers espaciales en la exploración de Marte, con un 88% más de probabilidades de encontrar vida que los humanos.

Exploración en Marte

Un robot chino equipado con IA promete revolucionar la exploración en Marte al generar oxígeno en el planeta rojo. El rover Perseverance de la NASA, con el Experimento de Utilización de Recursos In-Situ de Oxígeno en Marte (MOXIE), también utiliza IA para analizar de manera eficiente el terreno marciano.

IA culmina composición musical de The Beatles

La IA completó la última canción inacabada de The Beatles, ilustrando cómo puede interactuar y complementar la creatividad humana. Se llama Now and Then.









IA en el estudio de agujeros negros

En el campo de la astronomía, la IA ha mejorado significativamente la imagen del primer agujero negro capturado. Con PRIMO, un sistema de aprendizaje automático, se examinaron imágenes simuladas para identificar patrones recurrentes.

Adicionalmente, se llevó a cabo un sondeo entre ciudadanos de Tapachula para conocer sus opiniones sobre los avances de la IA. Mientras algunos expresan cautela respecto al uso de la IA, otros resaltan su papel fundamental en el progreso y la evolución.

Rodrigo, joven universitario, estudiante de ingeniería agrónoma comenta que en principio la inteligencia artificial comete muchos errores sin embargo sigue avanzando.

Ya es una herramienta útil, pero creo que aún no hay que confiar en ellaDijo Rodrigo

Por otra parte, Alberto Jiménez de 30 años de edad de ocupación ingeniero en sistemas y con 8 años de experiencia argumenta que negarse a la inteligencia artificial es negarse al avance, por algo en algún punto dejaron de usar las hojas de papel físico para animar y comenzaron a hacerlo digitalmente.

Mientras que Antonio Martínez, estudiante de Artes Visuales opina que en el caso de las artes la IA no puede sentir ni plasmar emociones como los humanos, lo más que se puede acercar es buscar el significado de entre todas las obras que utiliza para entrenarse y copiar lo que ya está plasmado, sin tener una postura sobre un tema real en específico.

