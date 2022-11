¡Mamá veo borroso! Se viraliza video de jóvenes preparando "aguas locas" con alcohol etílico [video]

Los jóvenes hoy en día realizan diversos tipos de retos virales que unos son graciosos y otros sumamente alarmantes aunque esta ocasión no se trata de un reto viral si no de la distinta forma que estos jóvenes preparan "aguas locas" con alcohol del 96.

En diversos memes o videos se ha escuchado la frase de "el que tenga miedo a morir que no nazca" pero no es necesario que alguien lo ponga en práctica, si bien ellos no han de intensificar o ver la magnitud del problema que esto podría ocasionarles.

Y es así como lamentablemente los involucrados optaron por preparar aguas locas para 'ambientar' la fiesta con alcohol del 96. Aunque parezca difícil de creer así es, un usuario de TikTok compartió el momento en el que sus amigos crearon la bebida: "Y así nos emborrachamos los oaxaqueños, es la descripción que colocó el usuario Ares Noé Escalona.





"Y así nos emborrachamos los oaxaqueños"





Usuarios de la plataforma de Tiktok viralizaron el video debido al impacto de ver el tipo de alcohol y cantidad que agregaban a la bebida prepara ya que los involucraron vertieron seis botellas en un bote que tenía presuntamente refresco y más ingredientes. Es por eso que se hizo viral este terrible hecho cuenta con más de seis millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok. “Al cabo que ni me gustaba ver!”, “por eso dejaron de vender el alcohol rojo en las farmacias”, o “que capitulo de la rosa de Guadalupe es?”, son algunos de los comentarios que realizaron diversos usuarios.





Algunos médicos afirman que los síntomas al ingerir alcohol del 96 son: respiración irregular, piel azulada o pálida, temperatura corporal baja y desmayos en ocasiones sin poder despertarse. Ningún experto de la salud recomiendan beber este tipo de alcohol.