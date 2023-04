Se necesita autorización de la COFEPRIS para el consumo de cannabis

El abogado Emmanuel Castro, sostuvo que para poder consumir cannabis en México hay que solicitar la autorización a la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para no estar incurriendo en ninguna falta.

Lo que sí podría hacer el Congreso del Estado es legislar en materia del cáñamo industrial, para que señalen cuáles las reglas y los beneficios y requisitos para que pudieran explotarse ese tipo de industria en el estado.

Es una alternativa muy fuerte por sus muchos ingredientes o alimentos que se utilizan en la industria automotriz y en la industria de la ropa, además de la industria alimentaria, insistió en entrevista.

Se ha utilizado desde siempre, aquí la cuestión es que el cannabis tiene una subespecie / Foto: Cortesía

La marihuana es el enemigo mundial número uno, la planta ha existido desde siempre, se ha utilizado desde siempre, aquí la cuestión es que el cannabis tiene una subespecie, es el cáñamo industrial, esto es cualquier planta de cannabis que tiene el 1 por ciento de la sustancia que causa efecto eufórico, y se vuelve una planta con muchos beneficios, expuso.

No está penado, no está prohibido, incluso, en la Ley General de Salud se establece en el artículo 245 este tipo de sustancias como el cáñamo industrial, aunque no está prohibido tampoco está regulado o permitido, por eso hay ruido en el país por una empresa canadiense que obtuvo permiso industrial, señaló.

aunque no está prohibido tampoco está regulado o permitido / Foto: Cortesía

Hay muchos intereses encontrados, su uso hace menos daño que el cigarro o el alcohol, no hay una sola muerte registrada por sobredosis de cannabis pero sí hay muchos muertos al día por cirrosis, alcoholismo, choques y el tabaquismo, insistió.

En comparación con estas sustancias que son drogas legales, o incluso, el azúcar, el cannabis es insignificante, tampoco podría generar daños como los demás, la Cofepris debería ya dar cumplimiento a las autorizaciones, aunque hay orden de no dar autorización ni a la primera, ni por las buenas, siempre habrá que recurrir a los juzgados de distrito para dar contestación a una petición en razón del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el llamado es a cumplir las sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir autorización y lineamientos para su uso, destacó.

Información acerca de la planta / Foto: Cortesía Ilustración

Expuso que en México el consumo de cannabis es ilegal, solo puede emplearse para uso medicinal y de investigación, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que liberó el consumo para personas adultas mexicanas que realicen una solicitud ante la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios para que les pueda otorgar permisos para la siembra, cultivos, cosecha, transformación, transportación, adquisición de semilla, es un derecho que hay que solicitarlo.

En el caso de las sustancias psicoactivas recae específicamente en la federación, alertó el abogado.

