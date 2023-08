[Video] Madre se hace viral al cantar cuidando a su hija en calles de San Cristóbal

Oriunda de Tabasco, Dayanara Mendoza, se hizo viral debido a un video en el que aparece cantando en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas junto a su hija.

Un gran ejemplo sin duda de que las mujeres no tenemos límites y sabemos cómo salir adelante, pese a cualquier circunstancia.

En la grabación se logra ver que mientras ella espera a que la música le de la entrada para empezar a cantar "Odiame", canción que fue grabada en los años 60 por “El Ruiseñor de América”, Julio Jaramillo, su niña se le acerca a pedirle agua y en una actitud como si estuvieran en casa, ella la atiende mientras comienza a cantar.

Graduada de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, la tabasqueña deja ver en sus redes sociales que se dedica al arte callejero.

Respecto al video donde ella sale cantando, al parecer no solo ha recibido buenos comentarios de apoyo, también hay quienes la han crucificado por cantar con su hija en la calle, respecto a eso dice lo siguiente:

"Se ha publicado un vídeo mío cantando en la calle con mi hija que medio se hizo viral y quiero opinar acerca de algunos comentarios que he visto en esa publicación:



Muchos han dicho que "qué bonito", que "qué mamá tan trabajadora", que "qué orgullo", etc, etc, la mayoría son buenos comentarios, así que me da gusto saber que hay mucha más gente que se da el tiempo para valorar mi canto (que es algo que me gusta hacer) y el apego que tengo hacia mi hija...

Sin embargo hay una parte negativa de la gente que se atreve a comentar "que se busque un buen trabajo", "pobre niña", "pinche vaga", entre otros, pero aquí va el fallo: se me hace tan triste que la gente tenga tan normalizado mandar a sus hijos a una guardería para que según ellos le ofrezcan una "mejor calidad de vida" a sus hijos, cuando sus hijos lo que necesitan es a sus padres cerca, y luego, les quieren dar según ellos una mejor calidad de vida con un salario mínimo que de verdad que siento que es muy poco a cambio de abandonar a sus hijos, ¿pero saben qué es lo peor? Que cuando una busca alternativas para quedarse con sus hijos a su lado, todavía se atreven a criticarte".

Probablemente la situación divida opiniones, pero está claro que como seres humanos, todos somos libres de tomar la decisión de cómo vivimos nuesta vida.

Aquí te dejamos el vídeo para que disfrutes de la hermosa voz de Dayanara Mendoza:

#artistacallejera #cantante #sancristobaldelascasas #mamasoltera #mamaehija sonido original - DayanaraMG @dayanaramg3294 Cantando en los andadores de San Cristóbal... Este vídeo se hizo viral en Facebook y soy yo, así es como me gano la vida y antes de que empiecen a criticarme por andar con la niña déjenme decirles que prefiero que la niña esté conmigo antes de ir a abandonarla a una guardería, ya lo he hecho antes porque estaba estudiando una licenciatura, pero era muy feo verla quedarse llorando cada mañana y por fin este viernes es mi graduación así que decidí que soy yo quien tiene que encargarse de su cuidado... #artista