Guapo hotdoquero de Tapachula causa sensación en redes sociales

Los emprendedores locales se han convertido en un pilar de la economía en Tapachula, es común que para publicitarse los comerciantes compartan sus información sobre sus emprendimientos en redes sociales, fue así como Gilberto Moreno se dio a conocer y causó sensación en las redes, con su negocio de jochos, "Mimos Hot Dogs" y por un detalle particular, su belleza física.

Su pasión por la cocina y con un toque creativo, Gilberto logró captar la atención de los tapachultecos, su especialidad son los jochos, que elabora con ingredientes frescos, la combinación de sabores y su presentación atractiva prometen a "Mimos Hot Dogs" convertirse en un lugar de referencia para los amantes de la comida rápida en Tapachula.

Si bien, Gilberto se ha destacado en línea por su negocio, también llama la atención su belleza física y porte atlético, el cual lo ha llevado a recibir piropos de algunas admiradoras, que van desde los más light, "Se ve bueno mucho éxito", "Que antojo", "me antojan esos jochos", hasta unos más subidos de tono, "$ del salchichón se ve buenísimo", "Deme 2 SALCHICHA ala cara" , digo ala braza", "Yo si me como toda y no hablo de la salchicha JAJAJA".

Si aún no has probado los hot dogs de "Mimos Hot Dogs", puedes visitar su establecimiento ubicado en la avenida Las Palmas #13 en Laureles, Tapachula, y descubrir por qué Gilberto Moreno y su negocio están causando furor en las redes sociales.

Un jocho y un taco de ojo de vez en cuando no caen mal, ¡buen provecho!