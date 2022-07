Se la rifó el padrecito: novios celebran a sacerdote por cantarles "Mi razón de ser" de Banda MS

Sin duda las bodas tienen momentos sorpresivos, inolvidables y llenos de emociones que hacen de estas celebraciones, recuerdos inolvidables.

Para este nuevo matrimonio, las sorpresas comenzaron durante la ceremonia religiosa de su enlace, pues el sacerdote cantó el tema “Mi razón de ser”, que ha ganado fama en voz de la famosa Banda MS.

Lee también: Primer ministro en India bebe agua de río para demostrar su "pureza" y termina hospitalizado

El momento se hizo viral gracias a la usuaria Fannía Barcas (@fanniabcasillas), quien compartió el video en esa red social acompañada de la frase “Se la rifó el padrecito”.

El sacerdote frente a Kevin y Zamantha quienes se toman de la mano y se miran a los ojos, se acompañó del mariachi para hacer de ese momento algo único y especial, sorprendiendo a los asistentes por el detalle, pero también por su entonación e interpretación.

La popularidad del video ha alcanzado más de 48 mil reacciones y más de 2 mil 100 comentarios.

#mexicanwedding #mariachi #brotherswedding ♬ original sound - Fannía Barcas @fanniabcasillas 🫶🏼 se la rifó el padresito #wedding





¿Qué dice la iglesia sobre la música?

La Iglesia Católica señala que toda música apropiada para misa “debe ser santa y, por lo tanto, excluir todo lo profano, y no sólo en sí misma, sino en el modo con que la interpreten los mismos cantantes”.

En la Iglesia algo profano no es necesariamente algo malo o pecaminoso. Es simplemente algo cuya naturaleza no sea sagrada; en este caso, es todo aquello que no fue pensado para la liturgia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La Iglesia admite en la liturgia melodías propias de cada región. Se pueden crear cantos nuevos para la liturgia con diversos estilos musicales y en diversas lenguas, sin embargo, estos deben ser compuestos e interpretados de tal manera que no pierdan santidad y arte verdadero.

Publicado originalmente en El Sol de León