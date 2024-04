La Costa, está cansada de gobiernos ineptos e ineficientes: Willy Ochoa

"No dejemos que el temor nos robe el deseo de cambio, si no actuamos hoy, el mañana será mucho peor", comentó Willy Ochoa Gallegos durante su reciente visita a los municipios de la zona Costa de Chiapas.

“Yo les digo, político en campaña que no habla de lo importante, que no hable de las injusticias, que no le duela el sentimiento del pueblo, ese político no merece tener una oportunidad", sentenció.

El candidato al Senado de la República afirmó que este gobierno está perdiendo la batalla en materia de seguridad, siendo rebasado por su ineptitud e indiferencia, lo que lo marcará como el gobierno de la decepción y la gran mentira.

Durante diversos eventos llevados a cabo en los municipios de Tapachula, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Unión Juárez, Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla y Acacoyagua, el candidato al Senado expresó que el sentir de la gente es que tanto este gobierno como el anterior son considerados como gobiernos de la vergüenza, porque abandonaron y dejaron solos y a su suerte a los municipios.

Señaló que en cada uno de los municipios que visitó, hay coordinadores que serán la oposición que los pueblos necesitan: ciudadanos, mujeres y hombres con amor y ánimo de devolver la paz y la tranquilidad a los municipios de la Costa y, con ello vamos a ganar porque la razón, la fuerza, la causa y el sentimiento del pueblo, están siendo abanderados”.

"Tapachula no puede seguir siendo el patio trasero de México; debe convertirse en la puerta hacia la grandeza de nuestro país", destacó, resaltando la presencia de la ciudadana Martha Beatriz Villaseñor, para recuperar el esplendor de la Perla del Soconusco, "para que su luz no deje de iluminar a Tapachula", finalizó.