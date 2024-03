Entrega de material electoral en Chiapas para elecciones de junio

Las trece juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas recibieron este jueves 21 de marzo el material material no custodiado, en Tuxtla Gutiérrez fue recibido en el sexto y noveno distrito, consisten en mamparas, urnas, papelería y documentación electoral sin emblema que se utilizarán en la jornada electoral del 2 de junio de este año.

La Vocal de Organización Electoral del Consejo Local del INE en Chiapas, Flor Denisse Pérez Chávez, explicó en entrevista que se trata de 31.3 toneladas de material electoral, 2.3 toneladas por cada uno de los trece distritos electorales federales en el estado de Chiapas.

Pérez Chávez explicó que llegan 10 kilogramos de material electoral para la Junta Local Ejecutiva del INE, para emplearlo en caso de que alguno de los distritos le haga falta alguna mampara, alguna urna, y se repone con el excedente que nos llegará a las oficinas estatales ubicadas en Tuxtla Gutiérrez.

Este material se denomina no custodiado y refiere a todo el que no lleva emblema de los partidos políticos, no custodiado porque las fuerzas federales no acompañan está entrega como si lo hacen cuando se trata de boletas electorales que son un tema de seguridad nacional.

Son mamparas, urnas, marcadoras de credencial de elector, toda la formatea que no llena emblema de partidos políticos, y prácticamente en eso consiste esta primera entrega en siete rutas, una vía Palenque, otra en Pichucalco, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Bochil, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, Tonalá, Huehuetán y Tapachula, y ara producir este material se tomó la protección de instalación de 6 mil 991.

El material también consiste en actas de electores en tránsito, avisos para la localización de casillas, bolsas para escrutinio y cómputo, bolsas para entrega al presidente de mesa directiva de casilla de la elección de presidencia de la república, senadurías, diputaciones federales, bolsas para boletas sobrantes para las tres elecciones, bolsas para los votos nulos, carteles para la identificación de casillas especiales, avisos para personas que requieran atención preferencial para acceso a las casillas.

Asimismo, carteles informativos para colocar en la casilla el día de la elección, planilla con etiqueta para identificar cada uno de los sobres para el depósito de boletas encontradas en otras urnas, sobre de expediente de las casillas, caja paquete electoral, cintas de seguridad, bolígrafos, bolsas de plástico para basura, calculadoras, etiquetas, borradores, sacapuntas, cobres blancos, entre otros.

Al llegar a la capital de Chiapas el camión de la empresa de Transportes de Carga del Grupo MYM SA de CV de la Ciudad de México fue escoltado con el material electoral por una patrulla de la dirección de Tránsito y Vialidad municipal de Tuxtla Gutiérrez.





