IEPC recibió la solicitud de registro de ERA para la candidatura a la Gubernatura

Elecciones 2024 PPCH otorga constancia a candidatura al gobierno de Chiapas de Eduardo Ramírez

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), recibió este domingo la solicitud del registro de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar para la candidatura a la Gubernatura del estado por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, informó el órgano electoral.

En un evento realizado posterior a la entrega de su documentación, el aspirante a la candidatura señaló su compromiso de llevar un proceso electoral pacífico y aseguró que no dejará de visitar ningún solo municipio, incluso llegará hasta en los que se localizan en la Sierra Fronteriza, donde se han registrado hechos violentos por el crimen 4t.

“No dejaré de visitar ni un solo municipio, incluso en aquellos lugares a donde nadie va, ustedes saben de qué estoy hablando, voy a ir, asumo el compromiso con valor, no me doblego. Yo voy a estar con todo y de frente, sin titubeo alguno, no soy de los que me amilanen, pero el reto no está fácil, pero saben qué, este compromiso llegué a la conclusión, no lo voy a cargar solo, ustedes me van a ayudar, porque a mi el pueblo me levanta, a mi el pueblo es el que me respalda y no me voy a despegar ni un solo instante de ese sentir”, puntualizó.

Asimismo anunció que en próximos días se dará a conocer los nombres de las personas que encabezarán las candidaturas locales, por ello pidió que sin importar el resultado se sumen a la unidad y no se muevan de la cuarta transformación, pues el movimiento que encabezará se conducirá bajo convicción y trabajo en equipo.

Elecciones 2024 Toma de protesta de concejos electorales para elecciones locales ordinarias 2024

“Yo los quiero juntos, yo los quiero unidos, pero si alguien tiene el deseo de participar, solamente les pido que no se muevan de cuarta transformación. Los que estamos aquí somos la 4T, los que estamos presentes somos la 4T, aquellos que se quieran mover de la coalición de la 4T, serán traidoras y traidores a nuestro movimiento”, apuntó.

En su mensaje Ramírez Aguilar reconoció a las Consejeras y Consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional, así como todos los integrantes del Consejo Político estatal de Morena, quienes impulsaron sus aspiraciones.

Por su parte la presidenta provisional y consejera electoral, María Magdalena Vila Domínguez, destacó que la postulación y registro de las candidaturas que las diversas fuerzas políticas consideran como idóneas para obtener la mayoría de los votos de la ciudadanía, lograr representar y dirigir el destino de Chiapas durante los próximos años, es una de las actividades fundamentales establecidas en el calendario electoral.

Local Renuncias y desafíos en el proceso electoral de Chiapas

Explicó que la solicitud de postulación a la candidatura -y todas las que se presenten por parte de las demás fuerzas políticas- serán revisadas para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, para que en su caso sean aprobadas por el Consejo General del IEPC y den inicio las campañas electorales.

Finalmente la consejera del IEPC hizo un llamado para que la paz y la integridad electoral sea una realidad, por lo que pidió a las fuerzas políticas y a las candidaturas que se apeguen al marco legal para que la representación política sea legítima y auténtica, en pro de la estabilidad, de la convivencia social y en plena gobernabilidad.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️