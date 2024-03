Renuncias y desafíos en el proceso electoral de Chiapas

Elecciones 2024 Comunidad La Candelaria rechaza instalación de casillas en proceso electoral

La presidenta del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, confirmó la presentación de solicitudes de renuncias por parte de integrantes de los consejos distritales y municipales electorales por diversos factores, los más comunes y más recurrentes por haber conseguido otro empleo, hemos tenido casos en los que no hay argumento de la renuncia, también por no haber sido designado presidente o presidenta, hay casos es los que creen que no podrán desempeñar el cargo de presidente o presidenta, hay uno que otro caso que el argumento es el contexto social del estado sin presentar más detalles.

En entrevista, dijo que hasta ahora solo hay un caso de renuncia de un consejero por la violencia en el estado aunque se reservó el nombre del municipio, y adelantó que en todo el proceso electoral puede haber sustituciones de integrantes de los 24 consejos distritales electorales y 123 consejos municipales electorales.

Por otra parte, hizo pública la solicitud de la comunidad La Candelaria del municipio de San Cristóbal de las Casas en el sentido de que no autoriza la instalación de casillas para las elecciones del 2 de junio, refieren que estan en un contexto complicado y que no quieren partidos políticos, también habitantes de Chilón han expresado su interés de que no haya instalación de casillas en algunas comunidades, aunque no cabe la probabilidad de elecciones por sistemas normativos internos.

Vila Domínguez aclaró que solo el municipio indígena de Oxchuc se encuentra en esa posibilidad desde la consulta ciudadana del 2019, donde la elección de su gobierno es por libre determinación, y por ley tendríamos que instalar casillas, les hemos recibido sus oficios, pero lo hemos repetido al Instituto Nacional Electoral que es el responsable de la instalación de las casillas 7 mil casillas, en algunas comunidades desplazadas de la Sierra si piden que se instalen casillas, ya hay un referente en el 2018 con la instalación de urnas para desplazados des Chenalhó.

Insistió que desde el día martes se está en proceso del equipamiento informático de los consejos distritales y municipales, del reporte del miércoles es que no se pudo ingresar a un municipio donde le dijeron al personal del IEPC que no era posible, no son los de la Sierra y Frontera, sino del centro, tampoco precisó el municipio, y ya estamos analizando con las autoridades como ingresar, la preocupación generalizada es que nos puedan robar el camión, estamos tratando de que la logística sea muy cuidada, muy vigilada y como siempre el contexto político social, no tanto por la inseguridad, sino lo algidez de las elecciones.

Ya estamos por iniciar registros de candidatos a partir del domingo y eso puede ocasionar que la contienda se vaya agudizando y que empiecen a brotar actos sociopolíticos que nos puedan complicar en algunos municipios, hay convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con los patrullajes y algunos consejos distritales y municipales electorales, indicó.

Hay mucha especulación en el sentido de que este es el proceso electoral en medio de una ciencia, yo no me atrevería a decirlo que es el peor, el IEPC lleva a cabo su trabajo, hemos podido transitar en los municipios e instalar los 147 órganos desconcentrados, logramos conseguir los inmuebles, equiparnos y están trabajando, hemos podido realizar la labor de organizar las elecciones y es muy prematuro decir si van a haber o no elecciones en todos los municipios, apuntó.

