Candidato a la alcaldía de Tuxtla Chico denuncia amenazas de muerte

El candidato de la alianza, Fuerza y Corazón por Tuxta Chico a la presidencia municipal, Julio Enrique Gamboa Altuzar denunció amenazas por parte de sus adversarios políticos, quienes buscan amedrentarlo para que decline a sus aspiraciones políticas.

Dijo que ha recibido amenazas de muerte vía telefónica, tanto en llamadas y mensajes provenientes de números desconocidos en donde le piden que se baje de la contienda o no llegará vivo al día de las elecciones el próximo 2 de junio.

"He recibido amenazas, en donde me dicen que ya no participe, que me va pasar algo, que no voy a llegar al 2 de junio, pero esto no me asusta, lo estamos tomando de la mejor manera con el ánimo de decir que vamos a ganar, por eso están buscando cualquier forma de amedrentamiento hacia mi persona", abundó

Gamboa Altuzar señaló que pese a las amenazas que ha recibido no declinará a la candidatura por la alcaldía de Tuxtla Chico y junto con su equipo analizan si interponen o no su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Estamos analizando, sin embargo, no tengo porque poner denuncias, Julio es un tipo que no le debe nada a nadie, que no tiene miedo, estoy consciente que es el fervor político que esta pasando, tal vez es la desesperación que está surtiendo en otros partidos", sostuvo.

El candidato de Fuerza y Corazón por Tuxta Chico hizo el llamado a sus adversarios políticos a la cordura y la civilidad, que estas campañas sean de propuestas, "que se pongan a trabajar".

Mencionó que la guerra sucia en nada abona a la Tuxta Chico, ya que la población está habida de que el municipio sigue en el camino del desarrollo, por lo que exhortó a que el proceso electoral sea una fiesta cívica pasa los ciudadanos.