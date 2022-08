Empresa israelí sugiere uso de la tecnología para detectar engaños en entrevistas de trabajo

El entorno laboral no se escapa a las mentiras y deshonestidad. En los equipos de trabajo se puede presentar a través de diferentes prácticas; desde robo hormiga, falsificación de información, desvío de recursos e incluso en procesos de reclutamiento, donde los aspirantes falsean datos o incurren en prácticas deshonestas en la entrevista con tal de conseguir una oportunidad. Pero hay forma de cerrar la llave y también de tapar la coladera.

En los espacios de trabajo con sistemas híbridos, hay muchos impactos de robo hormiga y esto ocurre en todas las organizaciones y todos los días. Ante estos actos deshonestos es importante contar con la tecnología adecuada para evitarlos.

De acuerdo a MIDOT, líder mundial en la evaluación de la integridad y ética laboral, un 16 por ciento de los candidatos a un puesto de trabajo en América Latina, consideran que está bien mentir sobre su pasado en términos de trabajo, sin intención de hacer nada deshonesto en el nuevo espacio.

Fernando Calderón, director gerente de esta corporación en México, comenta y explica en entrevista con El Sol de México que independiente de mentir en el curriculum vitae, hay nuevas formas de engaño por parte de los aspirantes a un puesto de trabajo.

Citó entre otros, la suplantación de identidad en las evaluaciones en línea, que consiste en que el candidato solicite a otra persona realizar parcial o totalmente los exámenes, cuyos resultados evaluarán las empresas para elegir o no a la persona.

De la deshonestidad en el mundo del trabajo, el especialista de esta empresa multinacional especializada en desarrollar e implementar soluciones confiables que evalúan la integridad, estabilidad, seguridad laboral y los comportamientos inadecuados en el entorno laboral, dijo:

“Es un ángulo muy interesante del que poco se habla, pero cada vez es muy relevante para cualquier tipo de organización”.

¿Cómo se pueden detectar esas inclinaciones para mentir en el mundo laboral?

-Nosotros como MIDOT tenemos ya 40 años precisamente como especialistas para apoyar a las organizaciones a identificar a los mejores talentos para sus empresas a través de evaluaciones de integridad y honestidad de las cuales se hacen en línea y a través de las experiencia académica y científica hemos llegado a desarrollar una evaluación-encuestas, que ayudan a identificar cuál es el nivel de honestidad de una persona a través de diferentes preguntas base, preguntas hermanas.

Se trata de tecnología israelí basada científicamente. MIDOT es de origen israelí. Nace de la policía y ejército israelí que se basaba en el polígrafo y fue llevar precisamente de una manera fácil, sencilla, amigable y obviamente a un costo accesible este tipo de evaluaciones que para el ámbito laboral es muy importante para evitar conductas inapropiadas y comportamientos contraproducentes.

Como pueden ser robo, fraude, malversación de recursos, soborno, suplantación de identidad. Todos estos temas que son muy importantes y atentan contra las personas y las empresas. Y que hoy por hoy, más que nada el tema de confianza es de los valores más apreciados por las organizaciones.

¿En cuanto a suplantación de la identidad, cómo lo detentan sí los exámenes se hacen en línea?

-Lo hacemos a través de la tecnología. Hoy en día muchos de los procesos de selección son remotos. Y la pandemia del Covid-19 propició que se hicieran en mayor medida.

Hoy, las empresas en mayor medida hacen las entrevistas y las evaluaciones vía remota. Los candidatos que aplican lo hacen desde sus casas en sus laptops, tabletas y hasta sus dispositivos móviles.

Entonces, nosotros tenemos una tecnología de la cámara de los equipos con webcam y con los servicios identifican a las personas al inicio de la encuesta o evaluación y toma fotografías durante todo el proceso.

Mediante inteligencia artificial, a través del reconocimiento facial sabemos sí la persona que inició la encuesta, durante todo el proceso fue la misma y si la finalizó. Así es que si una persona llegó a apoyarte y a responder por ti en ese momento, se detecta la suplantación y a información se le hace llegar a la empresa que busca contratar a esa persona.

Evaluaciones periódicas del personal

¿Cuáles las recomendaciones que hacen a los empleadores, para evitar este tipo de circunstancias?

-Primero que nada, hacer una medición especializada como las que tiene MIDOT con evaluaciones que estén académica y científicamente validas, que permite tener un panorama mucho más amplio de los perfiles.

Más allá de lo que el candidato presenta en su CV hacer este tipo de mediciones es el primer filtro para continuar en un proceso de reclutamiento, ya que la parte de la honestidad y la integridad debe ser algo básico, mínimo, elemental que cualquier organización debe tener en cualquiera de sus colaboradores.

Otra recomendación es que una vez que ya han sido contratadas las personas, la confianza es el pilar de toda empresa u organización.

Nosotros recomendamos que cada año se haga a nueva evaluación a todos los colaboradores para buscar mantener este nivel de honestidad y de integridad en la organización. Ya que existen contextos y coyunturas que hacen que las personas cambien, como fue la pandemia, por ejemplo.

Hay sectores en la industria que ya lo hace como los bancos, las aseguradoras, el sector financiero ya lo tiene y cada año avalúa a su personal. Es muy importante hacerlo recurrentemente.

¿El transporte es un sector muy vulnerable?

-Los sectores de Distribución y Logística en este caso, por supuesto. Es muy importante hoy en día, porque hacemos compras en línea y esperamos que alguien nos lo entregue en casa y justamente estos robos hormiga, falsificar documentos o mantener inventarios de lo que tenemos en existencia.

Este tipo de empresas también utilizan este tipo de evaluaciones. Hablo de empresas a nivel global que se dedican a la distribución y logística y entrega de productos que con el e-Commerce se disparó muchísimo.

Entonces, por supuesto este tipo de personas que tienen contacto con vehículos, transportación, almacenistas, etc. Toda esta industria se ha vuelto tan importante que contar con sus colaboradores cuyo valor más importante sea la honestidad, va a ahorrarle muchísimo dinero a las organizaciones.

Las pequeñas medianas y grandes tienen un estimado de que este tipo de comportamientos fraudes, etc. Pueden llegar a representar hasta un 10 por ciento de sus ingresos. No es un tema menor. Hablamos incluso de acceso a dinero en efectivo, a bienes o malversación de recursos.

Entonces, las empresas ven como disminuir estos impactos al aplicar este tipo de evaluaciones.

Sobre el hecho de mentir sobre su pasado laboral, Fernando Calderón dijo:

“En América Latina, de acuerdo a la Organización Internacional de Recursos Humanos, 8 de cada 10 candidatos que buscan empleo “maquillan” su CV. Y que ya un 16 por ciento ya lo acepte, lo veo como correcto, es un dato importante.-

¿Por qué es importante?

-Porque el candidato quiere quedarse con el empleo, con esa oportunidad de trabajo. Así es que mentir por aquí, mentir por allá, se ha vuelto algo bastante común y hay que darlo a conocer para que las empresas detecten este tipo de situaciones.

¿Cómo?

-Aplicando la evaluación a cada candidato.

¿En México como está este nivel de “maquillaje?

-En México estamos justo en la media de este 16 por ciento.

¿En qué sectores se dan más estos fraudes CV?

-No hay diferencia entre los sectores en particular. Inclusive no es muy diferencial respecto del tamaño de la empresa o giro de las empresas. Y al volverse una práctica deshonesta tan común, hay que mitigarla a través de una encuesta que detecte el nivel de honestidad de una persona.

Es más grave en los sectores comercio, servicios, tiendas departamentales. Y en el caso de los pequeños negocios, una persona deshonesta que te roba te puede llevar a la quiebra.