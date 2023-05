IMTA lamenta que sin un análisis científico y técnico se pretenda desaparecer al instituto

Tras posponerse en la Cámara de Diputados, la extinción del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y otros 17 organismos descentralizados y desconcentrados, el maestro en hidrología, secretario general de Sindicato de Trabajadores del Instituto (SITIMTA), Jorge Humberto Salgado Rabadán ha hecho un llamado para detener la iniciativa.

De acuerdo con el especialista, el Instituto es un referente en Latinoamérica y a nivel mundial, con laboratorios de primer mundo con 130 investigadores y desarrollos en 40 disciplinas.

“Es lamentable que el Jefe del Ejecutivo sin un análisis con bases económicas, científicas y técnicas pretenda desaparecer institutos y todo tipo de organismos públicos”, afirmó Salgado Rabadán.

En entrevista con El Sol de México, el líder del SITIMTA manifestó que la construcción de la institución tardó casi 40 años y sus investigaciones se han orientado a resolver problemas hídricos para todo el país a nivel estatal y regional.

“Tenemos una sequía crítica de abasto de agua, pero también es una sequía de conciencia. En el IMTA hemos hecho muchos planes hídricos para todo el país a nivel estatal, regional. E incluso, los planes hidráulicos del país en los que se hacen recomendaciones de cómo se debe hacer el uso eficiente el agua”, comentó el maestro.

Respecto a la discusión de la iniciativa en San Lázaro, Humberto Salgado Rabadán confía en que se posponga hasta septiembre para que el sindicato esté mejor preparado para defender al IMTA y evitar su extinción.

“S no se da ese periodo extraordinario de sesiones, efectivamente se llevará al pleno en septiembre la iniciativa. Estamos rediseñando nuestro plan de acción, porque sí, efectivamente, no estamos confiados de que no pase esta iniciativa”, dijo Salgado Rabadán.

El secretario general del SITIMTA añadió que el instituto ha generado recomendaciones para el manejo de presas, distribución del agua, creación de la infraestructura hidráulica, efectos de la sequía y del cambio climático, aunque estas no son atendidas.

“Hemos establecido políticas de las presas. Sin embargo, las personas que se encargan de distribuir el agua o de tomar decisiones en cuanto a la infraestructura que se tiene que realizar, no se apegan a estas recomendaciones”, aseguró.

Acerca de las aportaciones del IMTA a México, país que geográficamente se ubica en la franja de los grandes desiertos del mundo, comentó:

Efectivamente, México es un país con una gran diversidad de climas. Y aún con eso, hemos hecho estudios en las zonas áridas del país para los diferentes usos del agua: en la agricultura, la industria, el uso urbano. Por supuesto, estudios del centro de la República y en el sureste también.

¿Y en cuanto a la sequía?

-La sequía se da en todos lados. La sequía quiere decir que llueve por debajo de la media, normalmente. Tenemos sequía también en el sureste. Y la zona desértica, aunque llueve poco, ahora es mucho menor.

El IMTA ha hecho desarrollos de cómo resolver esta problemática en todo el país y las presas están ahorita al mínimo; las presas que abastecen de agua para el consumo urbano en la CDMX, también.

EXTINCIÓN EN PLENA CRISIS HÍDRICA

¿En plena crisis hídrica se da la extinción del IMTA?

-En plena crisis hídrica, se da esta cerrazón del Ejecutivo de extinguir una institución como el IMTA, un instituto que es referente en Latinoamérica. Tenemos laboratorio que son de primer mundo, por su tamaño y el tipo de desarrollos que se hacen.

Hacemos modelos tecnológicos a escala de las presas que se construyen en el país para determinar a esa escala, analizar los flujos que se dan en su llenado y ver cómo se comporta la infraestructura.

Es decir, si hay algún riesgo de falla, lo vemos en el modelo y ahí tomar decisiones de corrección y no cuando ya está construida la presa. Y eso sirve mucho para la nación.

¿Entonces, también tienen presencia en Latinoamérica?

-Por supuesto. El IMTA ha hecho desarrollos en Centroamérica, en Sudamérica. El Instituto es muy conocido en Latinoamérica. Es un referente. Y me atrevo a decir que lo es también a nivel mundial.

¿Con cerca de 40 años tiene mucha experiencia acumulada?

-Sí, efectivamente. La Iniciativa de ley pretende sumarnos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, por el esquema legal que tiene el Instituto es imposible que eso ocurra. No se puede transitar.

Nosotros tenemos contrato colectivo de trabajo, estamos organizados, tenemos sindicato y estamos en el Apartado “A” del Artículo 123 Constitucional. Y la Comisión Nacional del Agua, está en el Apartado “B”. Las condiciones generales de trabajo son muy distintas.

Tenemos especialistas con 55 años de edad y con las condiciones de salario y jubilación dentro de la Conagua se irían a la mitad de su salario. Con ese esquema económico, no se puede transitar.

Si esto ocurriera, prácticamente la mitad de los investigadores estarían en la condición de jubilarse o esperarnos pocos años que faltan para la jubilación haciendo otras actividades; pero ya no se integrarían a la Conagua con estas condiciones laborales.

De integrarse bajaría su pensión a la mitad, con un salario a la mitad. Se desmantelaría toda esa inteligencia hidráulica que tiene el país.

¿Se desperdiciaría todo el know how en materia hidráulica del país?

-Es correcto. Así es. Volveríamos a empezar como hace 40 años en materia hídrica en el país.

Tenemos un laboratorio el más grande de Latinoamérica y el tercero más grande a nivel mundial en su tipo. Me podría extender aún más; pero sí hemos hecho estos desarrollos.