INFONAVIT aumenta rango de edad para adquirir crédito de vivienda en Chiapas

De un millón 600 mil viviendas que existen en el estado de Chiapas, entre el 68 y 70 por ciento de ellas presentan rezago, pues no tienen accesos a servicios básicos y las personas habitan en condiciones de hacinamiento, es decir, 2.5 personas ocupan una habitación, reveló Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Chiapas.

Por ello, dijo que este es el momento ideal para que las y los chiapanecos adquieran una vivienda nueva, ya que el Infonavit actualmente presenta mejoras en los créditos para los trabajadores, mientras que algunos desarrolladores afiliados a la Canadevi mantienen precios del 2021.

En conferencia de prensa, Rocío Terán Cruz, delegada del Infonavit en Chiapas señaló que uno de los cuatro beneficios que ofrece el instituto, es que a partir de este mes se incrementó el rango de edad para sacar un crédito de vivienda, es decir, se amplió hasta los 70 años.





Más de un millón de viviendas carecen de servicios básicos, asegura Luis Ernesto Sauza Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Porque nos estamos dando cuenta que hay trabajadores que llegan a la edad del retiro y siguen laborando y dicen yo me siento bien, yo estoy fuerte, no me quiero retirar, yo quiero tener la oportunidad de seguir laborando, pero con todas las prestaciones de ley”.

El siguiente cambio que entrará a partir de los primeros días de diciembre, es el de Mejoravit, el cual ampliará de 36 a 48 meses el periodo para pagar el crédito, mientras que en el crediterreno, se eliminará el requisito de presentar constancia de retención de impuestos ante el SAT y se aceptará la factibilidad de los servicios, sin importar que este cuente o no con la toma de agua.





Mientras que el último es que se ampliará el monto máximo del crédito para comprar una vivienda nueva o existente a 2 millones 407 mil 347 pesos.

Finalmente, la delegada del Infonavit comentó que estas modificaciones tienen el objetivo de atender las necesidades reales de vivienda de las personas y se suman al abanico de opciones financieras Unamos Créditos, ConstruYO, Cuenta Infonavit entre otras.