Alan Rodríguez, estudiante mexicano crea videojuego ambientado en Ciudad Juárez

Imagínate caminar por Ciudad Juárez en un escenario posapocalíptico, cuidándote de seres que amenazan tu vida y tu único objetivo es poder sobrevivir; es lo que experimentarás con BlackNoise puesto que es un videojuego de Sci Fi y Survival Horror en tercera persona que se desarrolla en un futuro cercano donde ocurre un desastre tecnológico que deja a toda una ciudad en ruinas el cual es desarrollado por Alan Rodríguez, un joven universitario en Chihuahua.

El juego tomara lugar en una versión distópica de Ciudad Juarez, Chihuahua en un universo donde los ciudadanos cuentan con un implante diseñado para reforzar las defensas del cuerpo humano y prepararlo para cualquier amenaza biológica; ahora el objetivo de los sobrevivientes es mantenerse a salvo de las amenazas concebidas a raíz de un fenómeno llamado Ruido Negro (Black Noise) siendo este un fenómeno ambiental que se creo a partir de la caída de un meteorito, el cual interfiere y deteriora los implantes causando fallas y problemas de percepción y salud en los usuarios.





Los jugadores de este videojuego tendrán que sobrevivir en Ciudad Juárez / Foto: El Heraldo de Juárez





Los jugadores de este videojuego tendrán que sobrevivir en Ciudad Juárez, que se ha vuelto un lugar peligroso lleno de unos seres rarísimos que salieron después del Diluvio de Juárez, un evento catastrófico del que se sabe poco, pero que redujo las posibilidades de sobrevivir

Este videojuego ha creado tendencia en redes sociales por la admiración de la temprana edad del creador; en una entrevista con el Heraldo de Juárez menciona que fue a base de una tesis universitaria.





Presente el proyecto de BlackNoise como tesis, pero no fue aceptado ya que no era referente a sistemas y no resolvía ningún problema

Y a pesar de que tuvo esta dificultad hoy en día el videojuego ya cuenta con número alto en usuarios, video juego inspirado en otros como Resident Evil o Silent Hill.





Y a pesar de que tuvo esta dificultad hoy en día el videojuego ya cuenta con número alto en usuarios / Foto: El Heraldo de Juárez

¿Quién es Alan Rodríguez?

Alan Yamir Rodríguez nació en 1997, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su interés por la programación de videojuegos comenzó a los 14 años aprendiendo de manera autodidacta. Esto le permitió crear un pequeño demo para la feria de ciencias de su ciudad, obteniendo la oportunidad de formar parte de un evento más grande.

Para Alan Yamir este fue el momento que lo cambio todo, pues su amor por la programación y los videojuegos solo fue en aumento. Posteriormente, estudio Ingeniería mecatrónica en la universidad, logrando aprender las bases de programación y diseño 3D.