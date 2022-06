Estos son los videojuegos que pueden incitar la violencia en jóvenes

Los videojuegos han sido señalados como los causantes de tiroteos y otro tipo de conductas agresivas en los jóvenes y niños. De hecho, así lo indicó un estudio realizado por el equipo de investigación de la Universidad de Brock en Canadá y publicado en la revista Developmental Psychology, en el cual se menciona que los adolescentes se vuelven más agresivos hacia otras personas tras jugar durante años a videojuegos violentos.





También somos conscientes de que no podemos controlar todo lo que juegan o lo que ven / Foto: Cuartoscuro





Cierto es que no todos los videojuegos son iguales y en ocasiones lo que a nosotros nos puede parecer inadecuado, para otros no lo será tanto. No obstante si que es cierto que hay algunos juegos o sagas (varios de una misma marca e historia continua) que si o si NO son adecuados para nuestros hijos menores de edad. También somos conscientes de que no podemos controlar todo lo que juegan o lo que ven, pero si es cierto que podemos controlarlo en gran medida pues solemos ser quienes eligen y compran lo que ellos piden.

Saga Call of Duty

Es uno de los videojuegos más violentos y también conocidos que existen de gran realismo y violencia, ya que siempre están ambientados en una guerra; está claro que también incluyen algo de historia real aunque no todos están ambientados en nuestro mundo. Es un juego de disparos como muchos que hay en el mercado y online, pero si eres de los que evita en gran medida que tus hijos vean escenas o casos de violencia, o si son muy pequeños este juego no es para ellos.





La mayor parte de los videojuegos son de tiroteos, atracos, violencia e incluso escenas sexuales / Foto: Cuartoscuro

Saga Resident Evil

Sin duda una de las sagas que se lleva el premio con su último lanzamiento, el Resident Evil 7; este juego de terror recupera el estilo de los primeros y podemos asegurar que hay más de un susto que te hará saltar del sofá. Totalmente inadecuado para menores. Por su temática, su contenido y porque los juegos de terror realista no suelen ser una buena opción para mandar a nuestros hijos temprano a la cama por la noche.





Puedes leer también: Pozol Ha! El videojuego que ha hecho viral a Chiapas

Saga Gran Theft Auto (GTA)

Seguramente este ya te sonará puesto que el primero de ellos se lanzó en 1997 fue todo un boom por el elevado número de ventas y también por generar un intenso debate. Una saga de videojuegos muy violento y sangriento, con lenguaje fuerte y en donde se encuentran escenas de sexo. En todos los videojuegos representamos a alguien que está al margen de la ley que roba, atraca, mata y atropella personas y trafica solo por diversión o como sustento. Sin duda, no es un buen ejemplo de conducta para seguir.

Mortal Kombat

Otro imprescindible al recopilar un top de videojuegos violentos es la saga Mortal Kombat en general. Y lo hace, principalmente, por los icónicos fatalities, marca de la casa de la franquicia de lucha desde comienzos de los noventa, y que ha acompañado en todas las entregas de la serie desde entonces hasta la actualidad.

Otro imprescindible al recopilar un top de videojuegos violentos es la saga Mortal Kombat en general / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Postal

Postal es otro de esos juegos en los que podremos realizar casi cualquier fechoría que se nos ocurra, disparando o masacrando a todo aquel que nos encontremos por el escenario, aunque no haya motivo aparente para hacerlo. En su época, uno de los aspectos que más gracia hacían a los jugadores era la posibilidad de orinar a nuestras víctimas. La saga consta de dos entregas, sin olvidar una tercera que se quedó en el camino, ya que fue finalmente cancelada.