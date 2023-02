Ana Bárbara estrena canción que grabó junto a Vicente Fernández

Ana Bárbara estrena este viernes La jugada, la colaboración que hizo con Vicente Fernández, una canción que escribió la potosina.

La cantante, que se presentará el 4 de marzo en el Auditorio Nacional con Bandidos Tour 2023, explicó en conferencia de prensa que la experiencia de cantar a dueto con el Charro de Huentitán “fue hermosa”.

“El tema se grabó cuando Vicente Fernández llevaba dos años retirado (en 2018). Es una gran emoción, uno de los más grandes sueños de mi vida”, comentó.

Puede interesarte: Ana Bárbara desmiente pleito legal con José Manuel Figueroa por autoría de una canción

“Es hermoso lo que he vivido como ser humano, como compositora y cantante, fue mágico, era mucha emoción casi casi se me salía el corazón. Yo y mi equipo así lo vivimos”, agregó la intérprete.

Ana Bárbara dijo que grabar el tema con Vicente Fernández le dejó la enseñanza de respetar a la gente, al público, a los periodistas. “De alguna manera ya lo había aprendido con él en las giras que hicimos”.

SÍ QUIERE SU BIOSERIE

Ana Bárbara, quien comenzó a escribir sus propios temas a los 11 años, muchos de los cuáles grababa en cassettes, dijo que si le gustaría tener una bioserie.

“Ha habido mucho dime y direte y muchas cosas que no han sido verdad como lo que han publicado”.

La cantante reveló que en uno de sus encuentros con Vicente Fernández, en el proceso de grabación de La jugada, hablaron sobre las series biográficas.

Foto: Cortesía | Ana Bárbara

“El me decía: ‘Es que a mí las bioseries no me gustan tanto, porque como no me gusta echar mentiras, para que sacó las verdades’”.

“Sí haré la mía, pero cuando tenga muchos años más, cuando esté todavía más traqueada que para eso falta”.

Ese proyecto lo ve lejano. “Siendo honestos, quiero que la hagan cuando cuelgue los tenis, que hagan con mi honra lo que quieran porque ya sabes cómo se las gasta el mundo. Si se puede, que cuiden la realidad, porque la historia de mi vida sí me enorgullece”, comentó.

“He vivido muchas cosas que me duelen, que son muy terribles, quizá otra persona se hubiera muerto por las cosas que me han pasado, antes me daba miedo, no sentía orgullo. Ahora estoy muy orgullosa de haber salido de tanto bache de tantas presiones de tantas cosas. Siento que si será bien bonita mi bioserie porque hay muchas personas que han sufrido como yo problemas mentales, problemas emocionales”, reveló.

Aclaró que le gustaría supervisar el contenido de la serie, pero que ésta saliera al morir ella. “Que me respetaran sería mi hit idealizado”, detalló.

EL AMOR A BANDIDO

Ana Bárbara dijo que la Bandidos Tour se llama así porque en sus 29 años de carrera, lleva 20 cantando el tema Bandido.

Foto: Ana Bárbara | El Sol de Morelia

“Amerita celebrar este tema que ha trascendido de generación en generación. Es un honor que los chavos, adolescentes hasta niños de nueve añitos la interpreten y la tengan en su mente. Es un orgullo tener tanta gente nueva cantando Bandido, es un orgullo”.

Ana Bárbara adelantó que incluirá en su concierto los hits La trampa, Me asusta pero me gusta, Como me haces falta, Nada, Todo lo aprendí de ti, más cumbias, baladas y rancheras, además del estreno de La jugada.

“En mi concierto del 4 de marzo, sí habrá cosas nuevas. Para aquellos que fueron a la gira Pedazos de mi alma tour pueden estar seguros que vienen novedades y sorpresas muy especiales. Estamos haciendo esta gira en tributo para el público que me ha apoyado 29 años de carrera y 20 de Bandido”.

APOYA A PAQUITA

Recordó que no dudó en reemplazar a su amiga Paquita la del Barrio en el concierto que estaba programado junto a grupo El Recodo el 11 de febrero en la Alcaldía Cuauhtémoc.

“Paquita es México, es un ícono de este país, nos representa en todo el mundo. Es difícil la situación que se presentó el pasado sábado, no sabíamos qué hacer. Francisco su manager me lo pidió de favor.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Tenía un compromiso con uno de mis hijos. Le expliqué la situación, lo entendió e hice un cambio de horario de vuelos para estar en la Ciudad de México”.

Ana Bárbara explicó que “si hubiera sido al revés, yo hubiera estado en ese caso de salud o tenido un problema, sé que sí cuento con Paquita. Creo que hay una amistad sincera y una admiración, porque es una de las artistas más afinadas, más chingonas de este país. El público lo entendió”, relató.

Ana Bárbara se presentará el próximo 4 de marzo en el Auditorio Nacional con Bandidos Tour 2023.