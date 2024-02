Belinda estrena Cactus en los TikTok Awards, la canción con indirectas para Nodal

Como parte de su regreso a la música, Belinda se presentó en los premios TikTok Awards, donde interpretó la canción "Cactus", la cual incluye varias indirectas para su exprometido Christian Nodal.

Desde hace dos semanas, la cantante adelantó en sus redes sociales el estreno de esta nueva canción, la cual menciona: ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

Lo anterior, que podría ser una referencia también hacia su expareja Lupillo Rivera, quien sí se hizo un tatuaje de sus ojos, apunta a que es más para Nodal, pues él tapó las letras de su rostro que decían "Beli".

Esto también cobra sentido tomando en cuenta que al poco tiempo de su rompimiento con Belinda, el músico de regional mexicana anunció su relación con la también cantante Cazzu, con quien ya tuvo una hija, la cual nació el pasado mes de septiembre

Del mismo modo, Belinda añade en la canción Cactus el siguiente verso: "No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar".

Esto es una referencia a la propuesta de matrimonio que le hizo el cantante de música regional, la cual se terminó apenas unos meses después de que se anunciara el compromiso.

A poco más de una hora de haberse estrenado, Cactus ya suma más de 50 mil vistas en YouTube.

En agosto de 2020, Belinda y el autor de Botella tras botella iniciaron su relación amorosa, pero fue en febrero de 2022 anunciaron que ya estaban separados, aún cuando Nodal le había pedido matrimonio.