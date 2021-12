Hugh Jackman da positivo a Covid-19

Aunque su caso es leve, según informó el mismo intérprete de Wolverine, Hugh Jackman tuvo que cancelar su participación en el musical The music man en Broadway, al cual podría reincorporarse el 6 de enero.

"Mis síntomas son como un resfriado: tengo la garganta áspera y un poco de secreción nasal, pero estoy bien", dijo Jackman en un video publicado en sus redes sociales. "Voy a hacer todo para mejorar lo antes posible, y tan pronto como me autoricen, volveré al escenariodel River City. Por favor, manténgase a salvo", agregó.

En la cuenta de Twitter del espectáculo se informó que todas las entradas para las actuaciones canceladas serán reembolsadas, o cambiadas en el punto de compra.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021

El clásico de Meredith Wilson es uno de los espectáculos más populares de Broadway, según Variety, que al informar del contagio de Jackman, destaca cómo al igual que muchos otros montajes, The music man "está luchando por mantener a su elenco y equipo saludables en un momento en que aumentan los contagios de Covid y Ómicron está contribuyendo a un récord de casos en la ciudad de Nueva York".

La publicación especializada en espectáculos agrega que Sutton Foster, coprotagonista de Hugh Jackman en el musical, "se vio obligado a perderse varias actuaciones después de contraer el virus. Ella regresará el 2 de enero, y se espera que Jackman reanude las actuaciones el 6 de enero".

Según Variety, "varios espectáculos de Broadway se han visto obligados a cancelar actuaciones debido a nuevos casos, incluidos Aladdin, Mrs. Doubtfire, Hamilton y The lion king. Otras producciones como Ain't too proud, Jagged little pill y Waitress han terminado sus temporadas antes de tiempo, ya que el Covid continúa deprimiendo la venta de boletos y poniendo en peligro el renacimiento de Broadway".

The music man sigue en temporada y el pasado 24 de diciembre, se hizo viral un video en el que el propio Hugh Jackman le da la bienvenida a la suplente de Sutton Foster, Kathy Voytko.









