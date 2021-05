Marina de Tavira se incorpora a serie española de Apple

La actriz mexicana Marina de Tavira, nominada a un Oscar por Roma (2018), la neoyorquina Rosie Pérez y la española Maribel Verdú encabezan el reparto de Now and then, la primera serie española de Apple TV, de los creadores de Velvet y Las chicas del cable.

Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, de Bambú Producciones, están detrás de esta serie que dirigirá Gideon Raff (Homeland). Se rodará en español y en inglés y estará ambientada en Miami.

Se trata de un thriller que gira en torno a un grupo de amigos cuyas vidas cambiaron para siempre durante un fin de semana de celebraciones que acabó con uno de ellos muerto. Veinte años después, los otros cinco han de reunirse tras recibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas.

Apple anunció este jueves el reparto completo, con varios actores latinoamericanos. Marina de Tavira será Ana, una mujer preparada y con ambición que ha decidido aparcar su carrera política para apoyar la de su marido.

Rosie Pérez, también nominada al Oscar por Fearless (1993), será Flora, una detective obsesionada con descubrir la verdad sobre un caso sin resolver de hace 20 años y Maribel Verdú (Y tu mamá también, El laberinto del fauno) Sofía, una abogada fuerte y hecha a sí misma que esconde demasiados secretos.

El reparto también contará con el mexicano José María Yazpik (Narcos: México) como Pedro, candidato a la alcaldía de Miami y casado con Ana; el colombiano Manolo Cardona como Marcos, un médico que ha tenido que sacrificar todos sus sueños por esconder ese secreto común.