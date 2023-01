Muere David Crosby, pionero del folk-rock y fundador de la banda The Byrds

David Crosby, influyente pionero musical de las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 81 años, confirmaron este jueves medios estadounidenses.

Variety informó primero citando a la esposa del cantante, Jan Dance, que dijo que Crosby murió tras "una larga enfermedad". Más tarde, Rolling Stone citó a una fuente cercana al músico para confirmar su muerte.

"Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y su alma bondadosa seguirán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su legendaria música. Paz, amor y armonía a todos los que conocieron a David y a aquellos a los que tocó. Le echaremos mucho de menos", señala el comunicado de su esposa.

David y su esposa Jan Dance en la edición 26 de los Premios Grammy en Los Ángeles. | Foto: AFP

Crosby, creador del estilo folk-rock

Crosby fue pionero en el estilo folk-rock distintivo de Estados Unidos con la banda The Byrds , fundada en Los Ángeles, California.

El dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock n' Roll siguió siendo un artista prolífico durante toda su vida.

A lo largo de seis décadas en la industria de la música, el vocalista, guitarrista y compositor creó una rica variedad de baladas y de punzantes canciones.

Era conocido tanto por sus afinaciones alternativas de guitarra, sus exuberantes armonías y sus letras abstractas como por su activismo pacifista, su honestidad brutal y una peligrosa forma de vivir.

La banda de rock The Byrds se fundó en Los Ángeles en 1964.​ | Foto:AFP

Artistas envían sus condolencias

No tardaron en llover los homenajes al músico conocido por su prominente bigote.

"No sé qué decir, salvo que me rompe el corazón oír lo de David Crosby. David era un talento increíble (...) un gran cantante y compositor. Y una persona maravillosa", tuiteó Brian Wilson, cofundador de los Beach Boys.

El rockero Jason Isbell se sumó al mensaje: "Agradecido por el tiempo que pasamos con David Crosby. Lo extrañaremos mucho".

De igual forma, la cuenta oficial de la famosa banda The Beatles también envió su pésame y externó sus condolencias a través de de redes sociales.

"El increíblemente talentoso e influyente David Crosby falleció a los 81 años. Estamos recordando a David por su sentido del humor, armonías angelicales y su humanidad", señaló la cuenta.