Diana Vanoni Lleva su estilo musical a las nuevas generaciones

Diana Vanoni es la baladista ochentera que a lo largo de la pandemia se mantuvo vigente al colocar en las plataformas digitales de música los sencillos A donde vayas de Marco Antonio Solís El Buki y Mío de Manolo Sabre Marroquín, con 82 mil 57 visualizaciones y 28 mil 720 reproducciones.

“Al igual que cientos de personas, los primeros cuatro meses y medio me sentí en una olla express, toda mi vida cambió por el hecho de no salir. Pero eso me ayudó a practicar la meditación, hacer mucho ejercicio. Fue una manera sencilla de adecuarme a una nueva vida, para no sentirme atrapada”, describe.

Bajo la dirección musical y nuevos arreglos de Alex Flores, informa que regrabó Mío, cuya aceptación ha repercutido en las nuevas generaciones de mexicanos. “Es una letra de lamento por las ausencias. Y es lo que le pasó a la mayoría de la gente que perdió familiares y amigos en este tiempo del Covid-19. Siento que por eso en pocos días hemos alcanzado 28 mil 720 visualizaciones”.

Sin embargo, en la entrevista con El Sol de México expresa Vanoni, que antes ya tenía el videoclip de A donde vayas de El Buki Mayor, por cuya melodía romántica, le valió la contratación para el para interpretar el Himno Nacional previo a la gran final de Tennis Showdown, con el encuentro de estrellas internacionales del austriaco Dominic Thiem frente al ruso Andrey Rublev, que se celebró ayer.

“Soy hija de un militar y no sabes, desde niña estuve acostumbrada a oír el emblema patrio, era estar de pie y rendirle honores, no importaba que estuviéramos comiendo. Entonces, aunque mis conocidos saben que me lo sé bien, me sentí con una gran responsabilidad, porque en estos momentos que hemos vivido tantas cosas con la pandemia, tantas cosas en el país, nuestro himno es totalmente un canto de lucha, un canto de guerra”, precisa.

Diana espera llegar con sus éxitos mucho más lejos. “El sueño que tengo ahora por cumplir y lo deseo vehementemente, es pisar, ahora después de la pandemia, el Auditorio Nacional, porque tengo mi voz, tengo una banda de grandes músicos que me respaldan y por qué no, invitar a mis homólogas ochenteras para un palomazo en este gran recinto musical”, reafirmó.

Vanoni, es una de las grandes estrellas emergida de programas de televisión y de presentaciones en vivo, quien actualmente tiene su canal de YouTube Nosotras y que en su momento, el desaparecido cantautor mexicano Armando Manzanero lo inauguró virtualmente interpretando su obra musical.