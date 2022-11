Es un reconocimiento a mi esfuerzo personal: Amanda Miguel agradece premio en los Grammy

Amanda Miguel se vestirá este miércoles de “luz y alegría” en la ceremonia en la que recibirá el Grammy a la Excelencia Musical 2022. Un premio que dedicará a Diego Verdaguer, su alma gemela.

“Para mí el luto se lleva en el alma, la presencia de mi esposo continúa en mi alma y en mi mente”, dijo la cantante y autora en entrevista con El Sol de México.

Radicada en Los Ángeles, California, donde también vive su hija Ana Victoria, la intérprete de El me mintió adelantó las palabras que pronunciará al recibir el premio, al lado de sus colegas Rosario Flores, Myriam Hernández, Rita Lee y Yordano.

“Mi alma se regocija al recibir este premio porque es un reconocimiento a mi esfuerzo personal, físico, emocional. Es un esfuerzo grande que he hecho en toda mi vida y lo seguiré haciendo porque amo cantar y no voy a dejar de cantar nunca mientras tenga voz”.

Para ella este galardón es también “un gran reconocimiento a mi alma gemela”. Amanda recordó que de la mano de Verdaguer ella inició su carrera.

“El produjo los éxitos más grandes de mi carrera, la mayoría de mis hits. Diego, me puso un maestro para caminar en el escenario, para desenvolverme, para cantar, para moverme regia, me acompañó a mi look, a mi outfit, él estuvo presente siempre y en todas las giras estaba conmigo, me acompañaba, cantábamos juntos las canciones. De alguna manera su alma se va a regocijar al saber que lo estoy reconociendo como debe de ser y que vivirá la noche de gala conmigo”.

Cuando le notificaron que recibiría el premio, Amanda Miguel no sólo se sintió contenta, sino que pensó que finalmente le llegaba un reconocimiento en vida. Canciones como Mi buen corazón, Hagamos un trato, Castillos y Así no te amará jamás, entre otras, son parte de la banda sonora de la década dorada de las baladas en español.

MÁS UNIDA QUE NUNCA A SU HIJA

Amanda Miguel no se mantiene quieta, actualmente graba una producción de baladas inéditas y continuará con la gira Siempre te amaré que hace con su hija Ana Victoria, show que traerá al Auditorio Nacional de la Ciudad de México en febrero de 2023.

“Mi voz la siento increíblemente bien y la gira nos está curando a las dos. Llevamos a Lucca (su nieto) con nosotros en toda la gira. Nos llenamos de amor, los tres la pasamos increíble y compartimos nuestra música con la gente, que nos entrega su corazón en el show. Es algo hermoso y nos sirve”.

Diego Verdaguer cumplirá 10 meses de fallecido el próximo 27 de noviembre. “Parece mentira que el tiempo pasa rápido y él ya no está, pero su cariño, su presencia ahí está. A mucha gente le dedicó mucho tiempo, fue muy tierno, muy buena persona. Nadie puede decir nada de él, realmente él fue un caballero, dejó cantidad de proyectos que su hija y yo estamos concluyendo”.

Y agregó de Ana Victoria: “esta cosa tan terrible que nos pasó de perder físicamente a Diego, nos ha unido más que nunca. Sobre todo en el amor que sentimos por su papá, mi esposo. Las cosas que resultan malas a veces sirven para tener más conciencia. El amor que nos profesamos creo que creció y el amor que ella siente por su hijo, quien la vino a sanar, porque si caímos en demasiada tristeza”.

LA CANCIÓN CON JUAN GABRIEL

Diego Verdaguer escribió en coautoría con Juan Gabriel y con la propia Amanda Miguel la canción El sol ya salió, misma que no ha podido ser estrenada por la interferencia de una persona.

“No, no aún no se puede lanzar, porque ahí hubo un personaje que paró todo, ni lo recuerdo, ni me interesa nada más. Pero definitivamente la canción saldrá porque no es posible que por un personaje se detenga una obra maestra de dos grandes de la composición, mi esposo y Juan Gabriel; y yo también, porque formé parte de la composición de la canción, porque yo estaba con ellos dos en la creación. La canción está parada por un personaje que no tiene ni la menor idea. Se puso a contradecir la palabra de mi esposo y dijo que Juan Gabriel nunca componía con nadie.

“Sí, que ignorancia, a ese tema ya no hay que agregar más porque cuando hay tanta ignorancia no puede uno ni siquiera hablar con esa gente”, concluyó la intérprete.

El premio que recibirá por su trayectoria se lo dedica también a su hija Ana Victoria, a su nieto Lucca y a sus fans.