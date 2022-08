Julieta Venegas se inspira en la poesía para En tu orilla

Movida por la curiosidad y un constante deseo de conocer, Julieta Venegas, además de compositora, es una asidua lectora de novelas, ensayos y poesía. Esto no es un secreto, pues, tanto en redes sociales, como en su blog personal, suele escribir sobre el tema, comparte listas de lecturas, hace reseñas, expresa opiniones y reflexiona sobre su quehacer artístico.

“Yo promuevo la lectura porque me parece que es algo a lo que todo el mundo tenemos acceso, que nos permite imaginar y aprender. Para mí, como el arte en todas sus formas, la literatura es universal y expresa cosas con las que todos podemos conectar.

Gossip En Vive Latino, Julieta Venegas llama a las mujeres que no bajen la voz

“Siempre lo digo porque a mí me cambió la vida. Y no es que me dedique a eso, yo no soy una persona de letras, pero sí creo que hay que quitarnos la idea de que para acercarnos a la literatura se tiene que ser necesariamente un literato o un académico o vivir encerrado en una torre leyendo libros”, afirma Julieta Venegas en entrevista con el Sol de México.

Actualmente está de gira con su tour Vernos de nuevo, que llegará a México para ofrecer dos conciertos en el Teatro Metropólitan, el 25 (con localidades agotadas) y el 26 de noviembre.

Julieta se inspira en el poeta chileno Raúl Zurita

Pero ese interés, el amor y estrecha relación que Julieta Venegas tiene con la literatura no se quedan sólo ahí. Ella misma dice que en sus canciones hay resonancias y ecos literarios que de pronto, a veces sin intención, surgen y la inspiran. Tal es el caso del sencillo En tu orilla, que acaba de lanzarse como parte de su próximo álbum de estudio. En él los versos que el poeta chileno Raúl Zurita escribió en Guárdame en ti, toman forma nueva y adquieren el aliento del Venegas.

Se trata de una canción que comparte con el poema el tema de las relaciones perdidas y el deseo de querer permanecer en el ser amado: Y luego: “cuando las grandes aves se / derrumben y las nubes nos indiquen / que la vida se nos fue entre los dedos /guárdame todavía en ti”, como escribe el poeta

Foto: Cortesía

“Más que usar sus palabras estoy inspirándome en él y lo paso por mi filtro. Al leerlo encontré algo muy tierno, no un capricho ni una frivolidad, sino una manera muy bonita y genuina de decirlo. Entonces me pasó algo muy interesante, hice varias canciones pensando cómo podría yo expresar esa idea de pedirle a alguien que existas en él, aunque ya se haya terminado todo y nunca lo vuelvas a ver, sin parecer frívola”, explica la cantante.

También nos cuenta que la forma en la que llegó al poeta fue por lecturas y algunas recomendaciones, pero que fue sobre todo por la pandemia y el confinamiento que tuvo mucho tiempo para leer y entre esas lecturas estaba Zurita, por quien muestra una gran admiración:

“Lo que me gusta de su poesía es que tiene mucha fuerza. Él es alguien que expresa problemas muy complejos. Habla de traumas históricos y es de un tono muy épico, pero al mismo tiempo tiene una voz muy sincera. Por eso me conmovió, a pesar de que parece muy grande y habla mucho del dolor”.

La poesía es esencial para Julieta Venegas

Lectora de Tolstoi, Dostoievski, Vivian Gornick, Rita Rossenberg, Fernando Pessoa, Nicanor Parra, Clarice Lispector… y la lista sigue, para Julieta Venegas la poesía es “algo esencial”, parecido a los mitos, mucho más cercano y universal, por ser directa, incluso más que la narrativa, el ensayo o la misma música.

“A mí me parece que hay algo muy especial en la gente que escribe poesía. Pienso que cuando escribes poesía revelas mucho de lo que eres, de tu esencia, de lo que sientes. Es algo que como lectora de poesía siempre agradezco”, comenta la autora de Limón y Sal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aunque Venegas admite que no tiene un gusto por algún tipo de literatura en específico, ya que ha tenido distintas etapas en las que ha leído literatura japonesa, coreana y eslava —por la que siente una gran debilidad, confiesa que “en la literatura lo que busco es la humanidad misma, no estoy buscando que me digan esto o aquello en específico, sino que entro con mucha curiosidad a todo lo que llego. De hecho, ahora estoy leyendo un libro de ensayos de Joan Didion, The White Album, que no sé si llamarlos más crónica o periodismo, porque son muy personales. Estos ahora me parecen una maravilla, porque no suelo leer tanto a escritoras que escriben ensayo de California en los 60 y 70”.

Al ser tan intenso su interés por la literatura y mostrar una necesidad de expresar sus ideas en torno al ello, se le preguntó si en algún momento de su vida le gustaría incursionar en el mundo de la creación literaria. “La verdad es que no, yo soy muy lectora. Sí, siempre he escrito diarios, de hecho, junto con este disco estoy trabajando un diario para cuando salga el formato físico. Será uno en que voy a hablar de cómo fue toda la grabación y todo lo que estaba leyendo en ese momento. Pero realmente a mí me parece que el mundo de escribir es muy complejo. Yo admiro mucho a la gente que escribe libros, porque imagino que meterte en tu cabeza y vivir ahí debe ser muy difícil”, concluye.