La animación Uma & Haggen: Princesa y vikingo explora el valor de aprender de la diferencias

Días previos al Día de Reyes, la película “Uma & Haggen: princesa y vikingo” llegará como un regalo anticipado para el público infantil, pero también con una trama capaz de envolver a todo tipo de audiencia.

“Tiene mensajes agridulces y fuertes, quería que no solamente fuera una película infantil divertida y simple, sino que de verdad tuviera más empuje. El mensaje más importante es ‘unidos salimos adelante, separados perdemos”, explicó el director Benito Fernández en entrevista con El Sol de México, resaltando el enriquecimiento de ambos personajes principales.

“Gente diferente, como Uma y Haggen, una princesa prehispánica por así decirlo y un niño vikingo del otro lado del mar, que piensa, se ve y actúa diferente a ella”, explicó.

Ambientada en un mundo prehispánico ficticio “Uma & Haggen: princesa y vikingo” cuenta la historia de dos niños que atraviesan un momento decisivo en sus vidas pese a su corta edad. Uma es una princesa de un mundo prehispánico que busca recuperar el trono de su reino sin ser sacrificada; por el otro lado está Haggen, un pequeño guerrero vikingo que después de tener que despedirse de su padre, cruzó el mar con la ilusión de salvar su reino. Al conocerse, ambos niños se complementan en una aventura de amistad, lealtad y compañerismo.

“Ellos tienen que ir aprendiendo uno del otro y sacar lo bueno, ese es otro de los mensajes grandes de la película. Siempre podemos aprender de alguien diferente, siempre. Tomemos lo positivo y si ellos toman lo positivo de lo nuestro, los dos vamos a acabar ganando”, comentó el director.

Por otra parte, si bien la historia de la cinta no es un retrato histórico de la época prehispánica, su diseño revalora la cultura mesoamericana con el fin de dar a los niños una historia en la que se puedan reconocer.

“Tenemos elementos muy identificables con las culturas precolombinas, las pirámides, el concepto del sacrificio, la adoración a los astros, los acueductos, el cenote sagrado. A pesar de que es un mundo de ficción, tiene bases latinas”, explicó el director.

RESALTA EL VALOR ARTÍSTICO DE MÉXICO

Para la producción de la cinta, Benito Fernández tardó poco más de diez años en la realización, en gran parte por poner como prioridad el valor artístico de la animación, descartando la utilización de inteligencia artificial en cualquiera de sus aplicaciones. Por el contrario, la película está hecha en 2D con dibujos hechos a mano.

“No quiero que quitemos a los humanos de la ecuación artística. Siento que nos estamos removiendo a nosotros mismos y eso no me parece. Yo creo que el trabajo original de los artistas es insustituible”, dijo Fernández.

“Quiero personas trabajando en mis películas. Si estoy dando mensajes de lo que debes hacer, de lo correcto, de lo familiar, y lo primero que hago es ahorrarme unos pesos corriendo a los artistas mexicanos para dictarle a la computadora, se me haría muy poco congruente”, aseguró. “Uno de los ideales de nuestro estudio es crear fuentes de trabajo para los artistas mexicanos”.

Asimismo, el doblaje está hecho en México, al igual que todos los demás elementos, desde el guion hasta la postproducción. En el reparto están Oliver Díaz Barba como Haggen y Melissa Gedeón en el papel de Uma. Otros emblemas del doblaje mexicano se reúnen, entre ellos Humberto Vélez, Jesse Conde, Laura Torres, Héctor Gómez Gil y Alondra Hidalgo.

“Nuestros actores de doblaje son los mejores del mundo. Si oyes sus voces, son las que se han oído toda la vida. Lo que más me dio gusto de los actores es que pocas veces tienen la oportunidad de actuar, ellos doblan, aquí no, su actuación es la original, no hay algo sobre lo que se esté montando”, apuntó Benito Fernández.

“Uma & Haggen: princesa y vikingo” se estrenará en salas de cine a nivel nacional a partir del 4 de enero.