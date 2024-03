La chef Estefi Colombo estrena el programa Aprovéchalo todo

Dice el dicho que la basura de uno, es el tesoro de otro. Y, bajo esa filosofía, Estefi Colombo apostó por enseñar a su público a aprovechar hasta el más mínimo de los ingredientes que se utilizan en la cocina.

Es por ello que, a través de su nuevo programa “Aprovéchalo todo”, la chef no sólo compartirá recetas innovadoras, sino también tips de cómo mejorar o crear un producto con los sobrantes de la semana.

“El objetivo es reutilizar ingredientes o preparaciones que nos sobraron del día anterior, en ocasiones hacemos arroz en gran cantidad y no sabemos qué hacer, igual que las pastas, entonces es darle una vuelta a las cosas que nos sobran, reutilizarlas y hacer una receta nueva, que no caiga en lo clásico de unas croquetas, una tortilla, sino aprovechar cada ingrediente al 100 por ciento para que no tenga nada de desperdicio”, afirmó Colombo en entrevista.

“Nos costó mucho crear este programa, fue un súper reto porque cada ingrediente tenía que estar aprovechado al 100 por ciento, darle la vuelta, teníamos que ir más allá y proponer cosas totalmente distintas, innovadoras, por ejemplo utilizar un puré de papa para hacer una tarta de chocolate. Al final, creo que se logró”, agregó.

De acuerdo con la conductora, serán más de 20 episodios en donde compartirá distintas recetas que creó gracias a consejos y recomendaciones de sus allegados, familia y amigos.

Colombo destaca en redes sociales, sumando más de millón y medio de seguidores sólo en Instagram, además tuvo gran éxito con dos programas previos en el canal elGourmet, “Las mejores recetas de Estefi Colombo” y “Ahora cocina mi robot".

Para la argentina, uno de los secretos que atesora más de su carrera es simplificar su conocimiento y compartirlo de una forma en la que sea entendible para cualquier persona que vea su contenido, sin importar la edad.

“En las redes intentamos bajar algo más clásico y que todo mundo lo pueda entender, hasta un niño de 3 años que escuche el video. De hecho muchas mamás me mandan videos de que sus propias hijas quieren hacer sus recetas solas entonces eso está buenísimo porque un niño, con la supervisión de los padres, puede hacer solito la receta y eso está genial, la cocina es un lenguaje universal”, dijo la conductora.

Sus hijas Faustina y Teodelina son sus fieles admiradoras. Con acciones, las pequeñas han aprendido el amor a la cocina, igual que su madre, incluso saben que hacer algún platillo no sólo implica mezclar ingredientes, sino que conlleva todo un gran proceso.

“Es todo, desde ir al supermercado, elegir el producto más indicado, el que esté por ejemplo de estación, aprovechar productos de temporada, no sólo por ser baratos y accesibles sino también por una cuestión que están en su mejor estadío, es ir, elegir, venir a casa, pesar, saber cuánto lleva cada ingrediente.

“Lo más importante al término de todo es ordenar y lavar, no es que la receta termine en el horneado sino también en estar ordenados y listos para continuar con otra receta”, sostuvo Colombo.

“Aprovéchalo todo” se puede ver a partir de esta semana por el canal elGourmet, a las 17:30 horas.